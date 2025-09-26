Зоната с ниски емисии от транспорта (ЗНЕ) в София намалява замърсяването на въздуха, показва нов доклад на Екологично сдружение „За Земята“, базиран на собствени измервания и анализ на данни от различни официални източници.

Въпреки ограничения си териториален обхват и времетраене от едва три месеца в годината, налице е временен над 10% спад в концентрациите на един от важните и проблемни за София замърсители – азотен диоксид (NO2). Това обявиха от организацията „За Земята“.

Понижението е отчетено между декември 2024 и февруари 2025 г., по време на активното функциониране на мярката, спрямо същия период за предходната година. Възможният положителен ефект за качеството на въздуха в града обаче ще стане факт в пълна степен, когато ЗНЕ стане целогодишна.

Заместник-кметът по екология на София – Надежда Бобчева, която взе участие в събитието на „За Земята”, потвърди че ЗНЕ има ефект и по данни на общината. По тази причина от общинската администрация смятат да предложат важна промяна в Зоната с ниски емисии до края на месеца: ограниченията да важат 7 месеца в годината – от 01.10 до 30.04. Идеята е новият режим да влезе в сила от октомври 2027 г.

Спад в замърсяването, макар и временно

Зоната с ниски емисии от транспорта в столицата в ограничен тримесечен режим (декември – февруари) и не особено строги ограничения бе въведена официално в края на 2023 г. Реален контрол върху подлежащите на регулация автомобили се случи едва през миналата зима. Декември 2024 г. бе първият месец с функциониращо видеонаблюдение за нарушителите и де факто прилагане на мярката, затова и анализът се концентрира върху този период.

„За Земята” измерва замърсяването с азотен диоксид в десетки точки на София от години. Основен източник на NO2 в София са именно двигателите с вътрешно горене, както са показвали редица независими изследвания.

Резултатите от измерванията на организацията, верифицирани от водеща за Европа швейцарска лаборатория, показват че именно в декември 2024 г., първият ефективен месец на ЗНЕ, имаме редукция в нивата на NO2 от порядъка на 22% спрямо предходния месец. За точките, разположени в Малък ринг, тя достига почти 25%. Това говори за връзката между намаляване на замърсяването от трафика и прилагането на мярката.

