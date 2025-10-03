Поредният рунд във войната между институциите. С промени в закона парламентът отне колите на президентската администрация, опозицията реагира остро.

Денят започна с извънредна точка - да бъде отнето правото на администрацията на държавния глава да ползва автомобили на НСО.

„Дали НСО ще вози президентството, или не, не е от спешно значение, прави се за да се уязви президентът“, каза Петър Петров от „Възраждане“.

Управляващите уточниха, че това не засяга лично държавния глава.

„Има целенасочена атака към правителството от него. Месеци наред във всичките му изказвания. Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да ти счупи къщата и на теб. Радев се вози на най-хубави автомобили. С пълни тактически снайпери и всякакви екипи. Никой не пипа на президента жена му, вицепрезидента охрани и всички екстри, които има“, заяви Бойко Борисов.

„Никакви коли на президента, на Румен, не се отнемат а на администрацията която се е разпищолила пътува със супер луксозни коли. Гледах го как истерясва вчера, жалка гледка, ходи и се чуди къде да се скатае за да го отразят, страда особено“, категоричен беше Делян Пеевски.

„Бойко Борисов и Делян Пеевски работят по една минута на ден но ползват огромни облаги и да казват какви облаги има президента и какви коли е нелепо“, каза Ивелин Михайлов.

За отнемането на колите се обявиха и от ПП-ДБ.

„Президентската администрация и всяка друга такава трябва да се придвижва пеша или както може. От днес за утре да промениш нещо е демонстрация“, каза Божидар Божанов.

На този етап реакция от президентството все още няма. А опозицията предложи да бъде свалена охраната от НСО на депутатите, които я ползват, като например Делян Пеевски. Това не се прие.

