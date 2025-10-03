Поредният рунд във войната между институциите. С промени в закона парламентът отне колите на президентската администрация, опозицията реагира остро.

Денят започна с извънредна точка - да бъде отнето правото на администрацията на държавния глава да ползва автомобили на НСО.

„Дали НСО ще вози президентството, или не, не е от спешно значение, прави се за да се уязви президентът“, каза Петър Петров от „Възраждане“.

Управляващите уточниха, че това не засяга лично държавния глава.

Парламентът реши: Отнемат колите на президентството

„Има целенасочена атака към правителството от него. Месеци наред във всичките му изказвания. Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да ти счупи къщата и на теб. Радев се вози на най-хубави автомобили. С пълни тактически снайпери и всякакви екипи. Никой не пипа на президента жена му, вицепрезидента охрани и всички екстри, които има“, заяви Бойко Борисов.

„Никакви коли на президента, на Румен, не се отнемат а на администрацията която се е разпищолила пътува със супер луксозни коли. Гледах го как истерясва вчера, жалка гледка, ходи и се чуди къде да се скатае за да го отразят, страда особено“, категоричен беше Делян Пеевски.

„Бойко Борисов и Делян Пеевски работят по една минута на ден но ползват огромни облаги и да казват какви облаги има президента и какви коли е нелепо“, каза Ивелин Михайлов.

За отнемането на колите се обявиха и от ПП-ДБ.

„Президентската администрация и всяка друга такава трябва да се придвижва пеша или както може. От днес за утре да промениш нещо е демонстрация“, каза Божидар Божанов.

На този етап реакция от президентството все още няма. А опозицията предложи да бъде свалена охраната от НСО на депутатите, които я ползват, като например Делян Пеевски. Това не се прие.

