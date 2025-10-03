С промени в закона парламентът реши окончателно да отнеме правото на администрацията на президента да ползва автомобили на НСО.

Промяната в Закона за НСО беше приета със 119 гласа „за“, 64 „против“ и 13 „въздържал се“.

Отхвърлени бяха предложенията на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от „Продължаваме промяната-Демократична България“ депутатите да не бъдат охранявани от Националната служба за охрана при конкретна застрашеност и да се махне охраната от НСО на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Става въпрос за колите, които използват президентските съветници, секретари и служители, а не тези, които използват държавният глава, неговата съпруга и вицепрезидентът.

„Никакви коли на президента Румен не се отнемат, а на администрацията, която е разпищолена“, коментира по-рано лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.

За отнемането на колите се обявиха и от ПП-ДБ.

„Президентската администрация и всяка друга администрация трябва да се придвижва, ако може с градския транспорт, ако може пеша. Или в краен случай да използва служебни автомобили“, каза Божидар Божанов.

След като вчера беше отнето правото на президента да посочва шефовете на служби, опозицията днес обяви, че ще сезира Конституционния съд по темата.

