Пореден рунд във войната между институциите. С промени в закона парламентът обсъжда отнемането на колите на президентската администрация.

В последния работен ден депутатите включиха в дневния си ред извънредна точка – да бъде отнето правото на администрацията на президента да ползва автомобили на НСО.

Става въпрос за колите, които използват президентските съветници, секретари и служители, а не тези, които използват държавният глава, неговата съпруга и вицепрезидентът.

Опозицията реагира остро.

„Дали ще вози НСО или не администрацията на президента, не е въпрос, който е с извънредно значение на НС. За всички е ясно, че това се прави единствено, за да се уязви президентската институция“, каза Петър Петров от „Възраждане“.

Управляващите уточниха, че това не засяга лично държавния глава.

„Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да ти счупи къщата и на теб“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Президентът Радев се вози на най-хубавите бронирани автомобили. Никой не пипа на президента жена му, на вицепрезидента охрани и всички екстри, които има“, каза още Борисов.

„Никакви коли на президента Румен не се отнемат, а на администрацията, която е разпищолена“, каза от своя страна лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.

„Бойко Борисов и Делян Пеевски работят по една минута на ден в Народното събрание, но ползват огромни облаги. И те да казват какви са облагите на президента и какви коли има е нелепо“, коментира Ивелин Михайлов от „Величие“.

За отнемането на колите се обявиха и от ПП-ДБ.

„Президентската администрация и всяка друга администрация трябва да се придвижва, ако може с градския транспорт, ако може пеша. Или в краен случай да използва служебни автомобили“, каза Божидар Божанов.

След като вчера беше отнето правото на президента да посочва шефовете на служби, опозицията днес обяви, че ще сезира Конституционния съд по темата.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK