„Има целенасочена атака към правителството от президента - месеци наред във всичките му изказвания“, заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да ти счупи къщата и на теб. Той го правеше целенасочено всеки ден“, каза Борисов.

„Освен това президентът Радев се вози на най-хубавите бронирани автомобили. Никой не пипа на президента жена му, на вицепрезидента охрани и всички екстри, които има. Администрацията на президента с какво е различна от тази на МС или на парламента? Кои коли му взимаме на Радев?“, попита Борисов.

„Не мога да разбера какво се взима. Нямаме като във Великобритания крал, за да му вземем. На него нищо не му взимат. Кое му се взима на Радев – нищо. Никой не му взима нито вилата, нито коли, нито самолети – нищо“, заяви още лидерът на ГЕРБ.

„Когато еднолично един човек назначава службите, тогава за телевизора не е проблем. Той еднолично ги назначаваше години наред със служебните правителства. Сега всичко ще назначава парламентът – парламентарна република", коментира още Бойко Борисов.

"Тук има едно разминаване – абсолютно прав е Радев, като каза, че е избран пряко. Ако сме по системата на Франция, той ще назначава и премиерът. В Германия е обратното – Бундестагът избира президента, а канцлерът е овластеният човек. Ние по-скоро сме по германския образец, отколкото по френския", посочи още той.

По думите му поведението на Румен Радев през последните години е да разделя нацията по всички теми, "да харесва само "Величие", "Възраждане" и МЕЧ, които вървят с него, както и да ползва неговите хора в КС, за да вкара "Величие" в парламента."

Той не пожела да коментира решението на ВКС относно Борислав Сарафов, защото "съдиите и прокурорите са независими".

„Така са преценили – така са казала“, лаконичен бе той.

