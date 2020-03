Британската рок група „Дженезис“ се събира за първи път от 13 години.

Фил Колинс, Тони Банкс и Майк Ръдърфорд отново ще зарадват своите фенове с турне.

Снимка: Getty Images

Триото ще забият своите първи акорди на 16 ноември в Дъблин. След това ще се отправят към Великобритания, където ще свирят в Ливърпул, Лийдс, Бирмингам, Манчестър, Нюкасъл, Глазгоу и Лондон.

„Нямам търпение да се случи. Измислих го, а и имаме едва два концерта на Острова за последните 28 години. Така че не сме се преуморили“, каза Ръдърфорд.

Заради здравословните проблеми на Колинс през последните години, на барабаните ще застане 18-годишният му син Никълъс. Неговият наследник свири и по време на соловите концерти на баща си.

Музикантите смятат, че присъствието на младия барабанист е вдъхновило събирането на групата.

Снимка: Getty Images

Питър Гейбриъл – един от основателите на бандата през 1975 г. – няма да се включи в турнето, както и китариста Стийв Хакет.

„Има песни, които усещаш, че трябва да изсвириш, защото иначе публиката ще се почувства измамена. Има няколко стари кучета, които няма да бягат“, сподели Колинс пред Би Би Си, появявайки се с бастун.

Въпреки това песни, в чиято основа е неговото свирене на барабан, ще бъдат пропуснати.

Слуховете за събиране на „Дженезис“ витаят във въздуха, след като Колинс и Ръдърфорд свириха заедно миналата година в Берлин.

По-рано през седмицата в „Инстаграм“ акаунта на групата се появи снимка на тримата в която се казваше „… и тогава бяха трима“.

Групата е една от най-успешните в историята на рок музиката. Колинс и компания имат записани 15 студийни и шест живи албума, продавайки 100 милиона копия.

Снимка: Getty Images

Фил Колинс обяви своето пенсиониране през 2011 г. заради проблеми с нервната система, но се завърна през 2016 г. след операция на гърба.

Сред хитовите им песни са Jesus He Knows Me, I Can't Dance, Land of Confusion, That's All и други.