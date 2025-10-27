Котарак превърна това, което можеше да се окаже пътен инцидент, в перфектно приключение. Семейство Денардо от Китанинг, Пенсилвания, се готвело за голямо пътуване – първо до Ню Хемпшър за маратон, а след това до Ню Йорк.

Багажът бил подреден, закуските приготвени, децата закопчани на местата си. Те се сбогували с домашните любимци и заключили къщата, съобщава Си Би Ес.

Но семейството не подозирало, че един от членовете му имал собствен план. Техният котарак Рей Рей нямал никакво намерение да остане у дома.

Докато микробусът потеглял от Китанинг, изкачвал хълм и навлизал по магистрала със 70 мили в час, Рей Рей бил върху покрива.

„Съпругът ми излиза да зареди с гориво и просто казва: „Има котка на покрива!“, разказва Мара Денардо.

В този момент паниката се превърнала първо в недоумение, после в смях. Срещу всякаква логика Рей Рей преживял пътуването от 100 мили сред вятър, пориви и натоварена магистрала. Той изобщо не изглеждал уплашен — напротив, изглеждал готов за приключението.

След кратко спиране в зоомагазин Рей Рей станал официален член на пътешествието. От това да прекоси финалната линия на маратона в Ню Хемпшър заедно с баща си, до това да разглежда Ню Йорк от своята раница – навсякъде, където отивал, котаракът привличал погледите.

„Той се забавляваше страхотно и преживя невероятно приключение. Снимах видеа и снимки навсякъде, където ходехме – сякаш той имаше свое собствено приключение“, споделя Денардо.

Тя публикувала кадрите и снимките от необикновеното пътуване онлайн, а хора от цялата страна се влюбили в безстрашния котарак.

Историята на Рей Рей вдъхновила стопанката му да напише поредица детски книги. Първата – „Котката, която не се изгуби“ – разказва за неговата смелост и за семейството, което го придружавало в пътешествието на живота му – от 100 мили върху покрива на кола до върха на Емпайър Стейт Билдинг.

„Поредицата се казва „Котешките приключения на Рей Рей“ и всяка книга ще е посветена на различно място, което е посетил“, обяснява Денардо.

От скрит пътник до звезда от илюстрована книга, неочакваното приключение на Рей Рей ни напомня, че някои от най-хубавите истории в живота са онези, които не са планирани.

