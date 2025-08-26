А в Чили полицаите имат нов колега. Това е котаракът Наруто.

Той е част от екипа на полицейския участък в градчето Пор-ве-нир. От бездомна котка, Наруто сега е най-известният четириног в униформа.

Котаракът-бездомник попада при служителите на реда след като полицаи го спасява от улицата.

"Генерал Мичи", както го наричат местните полицаи, бързо печели сърцата на целия участък и се превръща в талисман на униформените и интернет сензация.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK