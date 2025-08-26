А в Чили полицаите имат нов колега. Това е котаракът Наруто.
Той е част от екипа на полицейския участък в градчето Пор-ве-нир. От бездомна котка, Наруто сега е най-известният четириног в униформа.
Котаракът-бездомник попада при служителите на реда след като полицаи го спасява от улицата.
"Генерал Мичи", както го наричат местните полицаи, бързо печели сърцата на целия участък и се превръща в талисман на униформените и интернет сензация.
