След 9 дни в неизвестност: Домашна котка беглец беше открита на летище в Кипър

След деветдневно издирване на летището в Ларнака, Кипър, беше открита котката Мика, която изчезна на 11 септември, когато трябваше да пътува със собствениците си за гръцката столица Атина, съобщава кипърското издание „Филелефтерос“, цитирано от БТА.

Според информация от авиокомпанията „Сайпръс еъруейз“ котката е била открита на пистата от служител на летището.

Мика е изчезнала малко преди полета, който трябвало да я отведе заедно със собствениците ѝ в Атина. Тя е била поставена в специална клетка, но малко преди излитането стопаните на животното били уведомени, че неизвестно как котката излязла от клетката и избягала в посока на пистата. Въпреки усилията тогава котето не било намерено и полетът със собствениците му излетял.

Историята доби популярност заради усилията на кипърската зелена партия Движение на еколозите, която организира кампания за намирането на котката.

Новината за щастливия завършек на перипетията обяви стопанката на Мика в социалните мрежи. Тя написа още, че съпругът ѝ заминава обратно за Ларнака, за да вземе домашния любимец, като авиокомпанията обяви, че предоставя билет за полета му.