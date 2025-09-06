Коте се качи под капака на автомобил, измина 100-километрово пътуване и остана живо и здраво.

Бездомно коте се скрило в автомобила на паркинг в Сакраменто, щата Калифорния, съобщава News4Jax, цитиран от БГНЕС.

Собственичката на колата открила животното едва при пристигането си в Санта Круз, когато чула мяукане. Жената не успяла сама да извади котето от колата.

Това станало едва след 7-часова спасителна операция, използваща специално оборудване - бороскоп за проверка на вътрешността на механизмите на колата.

„Не можех да повярвам, че тази кола е пътувала толкова много и това малко котенце е все още живо вътре“, каза собственик на автосервиз.

Той решил да задържи спасеното животно, което се оказало женско. Кръстено е Роувър - като колата, в която е открито.

Ветеринарният лекар потвърдил, че котето е здраво след екстремното пътуване.

