Жените на България

Спринт към мечтите: Ивет Лалова за дисциплината, майчинството и новото начало

Победата не винаги е медал, понякога е просто да се изправиш отново след падане, казва националната гордост

Десислава Боцева Десислава Боцева

Публикувано в  06:48 ч. 22.10.2025 г.

Тя е една от най-бързите жени в света. Участничка на пет олимпийски игри, както и много световни и европейски първенства. Извън кариерата е изключително харизматична, интелигентна и има заразна усмивка. Днес ви срещаме с националната гордост Ивет Лалова в едно откровено и топло интервю.

Ивет споделя, че  споменът от първото й състезание е не толкова за притеснението, което е изпитвала, а за чистата детска радост от това, че се състезава.

„Най-голямото и най-ценното нещо, което ми е помагало, може би това е била дисциплината.  Аз не съм човек, който разчита на мотивация, не вярвам в нея,  защото днес я има, утре я няма.  Когато обаче имаме дисциплина, когато знаем какво трябва да правим  и минаваме през това нещо всеки ден с една наистина желязна дисциплина,  тогава пътя от мечтата до реалността е доста по-кратък и е възможен.  Това е начин да стигнем и да направим всяка една от нашите мечти реалност,  не само в спорта, но и в живота“, споделя тя. 

По думите й най-емоционалният момент в кариерата й би трябвало да е след някоя титла, след някоя победа,  но всъщност за нея най-емоционално е било  голямото й завръщане  след голяма контузия- счупване на бедрената кост. 

„Помня, беше състезание в Белград, тогава беше моето завръщане.  Аз тогава буквално се сринах на земята и се разплаках от умиление,  защото ми отне страшно много време да се вдигна.  Не винаги победата се изразява в резултати, в медали.  Някой път най-голямата победа е именно да станем, да се вдигнем отново,  когато сме паднали, когато сме преминали през някаква голяма трудност“, признава националната ни гордост в леката атлетика. 

Тя е категорична, че трудностите са част от пътя на всеки спортист. За нея обаче трудностите винаги са били начин да бъде провокирана, да може, ако нещо е сбъркала, да се поправи. Ивет споделя, че приема трудностите преди всичко като шанс да започне отново и да направи нещата по-добре.

Меги Димчева днес: Жена във вихъра на любовта и чудесата

„Сега казвайки го звучи много лесно.  В трудностите ние ставаме по-добри и е така.  Но това ми отне е много години и много дълъг професионален път,  за да го разбера и да се науча да го правя“, казва известната ни лекоатлетка.

Преди година и половина Ивет стана майка на прекрасно момченце.

„Преди да родя не вярвах, че животът ми ще се промени, защото индивидуалистът,  дори спортният егоист в момента, това спортно его  ме караше да мисля, че някои неща никога няма да се променят.  И това е много сладко да си го мислиш. В момента, в който станеш майка, всичко се променя, целият фокус се изменя.  Но спортният дух винаги ще го нося във себе си.  И това е едно от нещата, които бих искала да предам и на сина си,  защото вярвам, че едно от най-силните качества,  които ние можем като хора да научим, да тренираме, да развиваме,  е това да не се отказваме никога и да гоним мечтите си“, казва още Ивет Лалова. 

Екатерина Аврамова в

И добавя, че майчинството я е научило да не критикува най-вече другите майки.  Да не критикува толкова хората.  Защото нещо, което отстрани, излежа по един начин, когато си вътре в нещата, е друго.  „Само майките знаят тази умора, която майчинството носи,  тази трудност за себереализация след това,  това връщане към работа, от колко много помощ имаме нужда в тези моменти“, споделя лекоатлетката.

Тя разкрива, че малкият Тиаго е започнал да тича преди да проходи. И няма как да е другояче, при положение, че е трето поколение спринтьор.

Това, което ме научиха моите родители,  беше да не ми слагат голямата раница с очаквания на гърба. „ Аз никога не съм расла с усещането, че от мен се очаква да стана нещо,  да бъде нещо, да имам някакъв успех.  Те ми даваха свободата и подкрепата да изразявам себе си  по начин, по който аз исках.  Това, аз мятам, че е много важно и ще се опитам да предпазя моят син  от моите или от хорските очаквания.  Единственото, което наистина би ми се искало от все сърце е той да спортува,  защото това е нещо безценно и това най-вече е здраве за младите“, допълва националната ни гордост.

В момента в професионален план лекоатлетката помага на хората да откриват своята по-добра версия, да работят върху нея.  „Занимавам се от няколко години с NLP коучинг, мотивационен говорител съм.  Виждам искрата, виждам огъня, виждам потенциала в хората, които ме търсят.  И е прекрасно, като един нешлифован диамант, както един спортист,  който стъпва за първи път на пистата или в залата и един добър треньор вижда потенциала в него.  Аз се уча и виждам потенциала в хората“, разказва Ивет.

