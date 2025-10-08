Меги Димчева е дългогодишна журналистка, позната на зрителите като една от водещите на предаването Търси се. С какво се занимава към момента водещата, през какви предизвикателства е минала и за какво мечтае разказва самата тя в „Жените на България“.

Към момента тя прави спектакъл-терапия „Чудесата в нас“, в който предоставя пространство на хората сами да намерят отговорите, които търсят. „Вече има много осъзнати същества по тази земя, които си задават въпроса кой съм аз, защо съм тук, как да бъда по-щастлив, как да заобичам себе си повече, как да давам любов на хората повече, как да живея по-спокойно, смирено, да минавам през живота по-леко, как да не съм толкова стресиран. И всъщност аз установих през моят личен житейски опит и през моята призма, че отговорите са наистина вътре в нас. Стига да имаме смелостта да ги потърсим“, казва Меги.

По думите й, колкото и книги да сме прочели, колкото и здравословно да се храним, колкото и семинари да сме посетили, не работим ли сами с себе си, със собствените си емоции, никога няма да постигнем резултат.

„За мен медитациите са много силна практика за тази връзка с себе си. Не говоря за медитациите като изпадане в някакво състояние, в което няма мисли в главата. Това много малко хора го владеят и могат да го постигнат. Говоря за медитацията като връзка с самия теб. Дори когато правиш някакво любимо занимание, медитацията е присъствие в настоящия момент. Ти не мислиш нито за задачите, за проблемите, които си имал през деня, нито пак правиш някакви планове за бъдещето. Ти просто си готвиш или просто си плетеш или просто си четеш книга, каквото обичаш да правиш. И да живееш в настоящия момент, за мене това е тайната на най-щастливия живот. Защото тук и сега съществува само този момент“, споделя водещата.

Когато изброява чудесата в живота си Меги първо казва, че най-голямото чудо е самата ни поява на този свят. Другото голямо чудо, това е раждането на сина й, което се случва след хиляди така лекарски предубеждения и мой нейни отчаяния.

„Връщайки се лентата назад, предполагам всеки човек го е правил, вижда, че всяко предизвикателство в живота му се е случило неслучайно, за да го отведе точно тук, в този момент от неговия живот, за да го накара да научи нещо, за да го накара да се развие, да срещне нови хора, да опознае нови обстоятелства, нова среда, да излезе извън зоната си на комфорт. Всяка трудност е нова възможност. Да, позволявам си да ги преживявам, да си поплача, да пострадам, но ако преди потъвах в страдания и в сълзи доста дълго време, много трудно ми минаваше болката, сега много по-лесно се изправям“, изповядва Меги Димчева.

Тя казва, че всеки един от нас носи в себе си и мъжка, и женска енергия, но въпросът е коя е в повече в човека. „Аз мисля, че при мен в повече е женската енергия и се свързвам с жени, които вибрират на моята честота. Мисля, че една жена трябва да е жена и да си е точно в тази женска енергия. Чувствена, сензитивна, деликатна, нежна. Разбрах всъщност, че контролът е в мъжката енергия, както и прекаленото говорене е във мъжката енергия, което много ме изненада. Жената за мен е най-нежното създание на този свят“, добавя водещата.

Според нея хилядолетия наред властва мъжката енергия и патриархата. За това се случват много войни, много бедствия, много катастрофи, дори природни. И сега, когато отново излиза тази наша женска енергия и жените така изключително водещи в целият свят и в бизнеса, и в всичко, светът е много по-хубав и красив.

„Много искам да се свързвам със все повече обичащи хора, обичащи другите хора, обичащи живота хора. Харесва ми да променям хората. Аз по принцип съм много грижовен човек. Такава съм“, признава Меги.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK