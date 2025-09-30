Д-р Петя Баликова е зам.- началник на отделението по медицинска онкология в столична болница. Тя е част от борда на асоциацията "Млад Онколог", където активно работи с млади специализанти и стажанти. Носител е на наградата „Лекар на годината“ в категория „Ти си нашето бъдеще“ за 2022 година, присъдена от Българския лекарски съюз.

Онкологията сама ме избра. Както всички хубави неща в живота ми, най-важните такива, всичките те се ставали случайно. И онкологията беше случайно избрана, но категорично това е моето призвание, признава д-р Баликова в „Жените на България“.

„Всъщност, ни лекуваме пациенти, които са с диагноза рак и това винаги е предизвикателно. Без значение кой, какъв е пациента, без значение какъв е вида рак, винаги човек с такава диагноза преживява катарзис. Работейки с пациенти, които са чули най-тежката, най-страшната диагноза, успявайки да ги преведеш през този тежък път на лечение, с толкова много предизвикателства, толкова труден път и стигайки накрая благополучно до едно излекуване, всичко това създава най-голямото удовлетворение от работата на един човек“, казва още тя.

По думите й тя и нейни колеги ежедневно се сблъскват с много стрес, но човек с годините се учи да го контролира. И обяснява, че добрият стрес пък ни помага с най-трудните моменти. „Добрият стрес е този, който се появява много бързо в ситуациите, когато имаме нужда от висок адреналин, за да се справим по най-безболезнения начин. И всъщност това е нещото, което специално мен ме държи в добри граници, в много добра кондиция. И всъщност това ми помага да съм изключително активна в работата си, защото аз правя страшно много неща“, добавя лекарката.

Баликова е категорична, че въпреки големия модем на медицината у нас, най-големият проблем остава профилактиката. „Ние на практика нямаме никакви скринингови програми за ранно откриване на най-честите онкологични заболявания и почти нямаме и профилактични такива. Аз, като лекар-онколог имам лична мисия да промотирам профилактиката и профилактичните прегледи, защото това е единственият начин да компенсираме липсата на задължителните скринингови програми, които в България все още не съществуват“, казва тя.

"Единствения начин да се преборим с тежко заболяване, е само ако го хванем в ранен стадии. Всъщност, ранният стадии обаче сам по себе си не дава никакви индикации за проблем. В масовия случаи повечето заболявания все още нямат симптоми, когато са наистина лечими и поради тази причина пациентите трябва да са изключително отговорни към себе си и към здравето си, защото бъдете отговорни към личното си, собственото си здраве, те са отговорни и към близките си, към семейството си", добавя лекарката, получила приза „Лекар на годината“.

„Българското общество е доста болно. Последните 20 години бяха много пагубни в много аспекти. Като цяло, грижата за здравето в българското общество е на последно място. Преди няколко месеца имах удоволствието да участвам в една кампания, в която правихме много интересно кратко проучване, в което трябваше да попитаме дамите колко често ходят на маникюр и колко често ходят на профилактични прегледи. Няма да споделям резултатите, но всъщност това беше нещото, което ме накара да осъзная, че трябва много по-активно и радикално да работим в посока подобряване на здравната култура на населението“, категорична е тя.

По думите й хората не са достатъчно добре информирани, а информацията е навсякъде, тя на практика не залива. Въпросът е, че тя трябва да бъде селектирана и предложена на хората по начин по който те най-добре да я използват и най-вече да я приложат и да стигнат до някакви действия.

„Новите видове лечения в България са налице, ние сме доста напред вече и в диагностиката, и в оперативното лечение, правят се вече много сериозно реконструктивни операции, пластични операции. Навлезе доста активно имунотерапията, която е един специфичен вариант на активиране на собствената имунна система до такава степен, че тя да изгони нашественика. CDK-46 инхибиторите, това са страхотни молекули, които представляват таргетно лечение на хапчета. Най-новите модерни моноклонални антитела, всъщност ADC-тата, това са така наречените антитяло-конюгати. Това е последният писък на модата“, обяснява д-р Баликова.

Грижата за себе си е грижата за ближния. И всъщност погрижете се за себе си, за да може да сте до близките си. И това, че един човек е обичан и че има семейство и близки, за които иска да се грижи, трябва да бъде неговият основен стимул, той да се грижи за себе си, категорична е лекарката.

