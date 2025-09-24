Днешната гостенка в рубриката "Жените на България" не обича шаблони и предпочита да прави нещата по свой начин. Ивелина Атанасова-Генчев е български интернет предприемач, експерт в областта на пазарни стратегии, дигитална трансформация и маркетинг на растежа. Автор на книгата "Методът BRAVO - маркетинг мастърклас" и създател на бизнес коучинг програмата "Скритият Ключ на Метода BRAVO".

„Категорично вярвам, че успехът обича подготвените. И да, винаги е много важно в правилния момент да срещнеш правилните хора, да направиш правилните неща. Но истината е, че нещата, които изглеждат най-леки, най-прости и някак си най-лесни за постигане са тези, за които се крадат десетки години и стотици, стотици, хиляди часове работа“, казва Ивелина.

Според нея за всяка жена едно от най-големите предизвикателства е да намери баланс между личния живот и бизнеса, защото бизнесът, светът на финансите, бизнес-развитието, маркетингът са изключително динамични професии и те изискват, наистина, потапяне в работата и много енергия.

„Вярвам, че българките са изключително добри лидери, изключително добри предприемачи. Това, което мисля, че им липсва е първо вярата на тях в самите тях, и също така вярата на обществото и на мъжете в тях. И това го казвам не от личен опит или защото аз се чувствам недооценена, а защото статистиката казва това“, споделя експертът.

Тя допълва, че е било разочароващо за нея да разбере от проучване, че едва 1% от венчър-инвестициите в стартиращи компании биват делегирани на жени-предприемачи, жени, които са основали своя бизнес. Една от причините е различният начин по който жените и мъжете правят бизнес. За жените е много по-важно да мислят дългосрочно, те инвестират в екипи, инвестират в дълбочина, правят проекти, които се отплащат напред във времето, след 10 години, след 15 години, след 20 години, смята тя.

„Мисля, че когато като общество започнем да оценяваме, че жените и мъжете могат да бъдат много добър симбиозен екип и че жените не са по-добри или по-лоши предприемачи от мъжете, а просто мислят различно, тогава мисля, че жените ще имат много повече шансове да покажат кои са наистина“, казва Ивелина.

Тя е категорична, че изначално светът на бизнес се смята за мъжки свят и изначално мъжете са тези, които управляват парите. „Мъжете се доверяват на жените и в Източна и в Западна Европа има все повече лидери жени и отново статистически е доказано, че всъщност жените са тези, които носят повече пари на компаниите. Именно, защото знаят как да си развиват екипите, именно защото знаят как да работят във дълбочина“, добавя експертката по маркетинг.

„Методът BRAVO е методологията, която разработих след всички тези години и всички реализирани компании в Щатите в Западна Европа и на Балканите. Методологията дава 5 основни стъпки, подходящи за всяка компания, било то и стартираща. Те помагат тя да създава устойчиви продукти, устойчиви маркетингови послания и да се превърне в така наречената марка на любовта, т.е. да бъде еднакво успешна както на локално, така и на глобално ниво“, обяснява Ивелина.

„Много хора и много колеги започнаха да се притесняват, че технологиите всъщност ще ни вземат работа, че ще променят бизнеса и какво ли още. Аз лично вярвам, че това е изключена възможност, защото когато ние започнем да се връщаме към себе си, когато бизнесът започне да става хуманен, човечен, да мисли за клиентите си, а не просто да мисли за печалбата си, когато социално-корпоративната отговорност започне да се превръща в мисия, тогава за хората ще има добавена стойност, тогава те могат да разпознаят партньор в компанията отсреща, тогава няма да е зависим от отговорите, които ще ни даде Chatgpt, защото за мен истински работещата стратегия е онова, което подчертава корпоративната култура, хората, духа, мисията, човешкото“, казва още авторката на метода BRAVO.

