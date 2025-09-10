Да наследиш семейния бизнес е добра възможност. Но когато имаш предприемачески дух и амбиция, тази възможност се превръща в златна. Миглена Копчева наследява бизнеса от своя баща и дълги години го развива с любов, хъс и желание. Днес компанията им произвежда компоненти за търговско обзавеждане за цяла Европа, а от няколко години се разраства като първия български производител на автожири. В „Жените на България“ Миглена разказва за това как се управлява такъв голям бизнес, при това винаги с усмивка и нежна ръка.

„Семейният бизнес винаги е бил едно предизвикателство. Мнозина смятат, че като наследиш бизнес ти получаваш всичко наготово. Това не е точно така. Ти наследяваш една огромна отговорност. Други пък мислят, че в семейния бизнес няма много творчество, но и това не е така. Влизайки с една нова енергия, влизайки с едни нови познания, адекватни за времето съответно, имаш право да планираш света. Стига да можеш, стига да искаш. Така, че всяка една крачка, съответно, е важен път към това цялото израстване“, разказва Копчева.

Тя споделя, че в момента имат три компании, които са изцяло семейни. „Работя с баща ми, работих дълго време и с брат ми, и с мъжа ми в момента работим. И е много голямо предизвикателство. Положителната страна е за мен голямата доза доверие. Защото ние сме един екип“, добавя Миглена.

Семейният им бизнес стартира преди 30 години, като основният предмет на дейност е производство и проектиране на търговско обзавеждане. Работят с един от най-големите брандове в света на козметиката, в света на спортната индустрия, бензиностанции, хотели, ресторанти и много други. Но тъй като авиацията винаги е съпътствала семейните им дейности, в един момент те решават да развият бизнеса си и към производството на автожири.

„Баща ми е пилот, брат ми е пилот, мъжа ми е пилот. Общо взето цялото това нещо е съвсем естествено. Видяхме няколко машини на изложение в Германия. Решихме да опитаме. В авиацията се казва, че нещо, което изглежда красиво, лети добре. И от ден първи се стараем да работим по това твърдение. Имаме машини, които летят в повече от 50 локации из цял свят. Много интересен, много труден бизнес като цяло“, разказва бизнес дамата.

Тя е категорична, че бизнес сегментът с автожирите е изключително нишов. И в световен план, и в България съответно. Автожирът може да бъде една уникална платформа за различни дейности, където колаборация между нас като производител и различни други, било то държавни или неправителствени структури, които се борят с различни казуси, би могло да даде невероятни резултати, добавя Миглена.

По думите й автожирът може да е полезен, когато трябва да се лети ниско и бавно, при спасителни мисии, локализиране на изчезнали хора в планината.

„Възхищавам се на огромните фамилии, които имат 5-10 поколения влечени в семейния бизнес и начина по който се получава приемствеността между едното и другото поколение. В момента България е в една много интересна фаза чисто икономически от развитието си, защото до преди 30 години нямаше много частен бизнес. Всяко семейство е уникален извор на история, на опит, на различни казуси. Когато тези неща бъдат споделени, добрите практики хубаво да се мултиплицират, хубаво да се показват, хубаво да се говори за тях. Семейният бизнес в България е гръбнакът на икономиката и не само в България, а в цяла Европа“, казва още Миглена, която от скоро е председател на Сдружението на семейния бизнес в България.

