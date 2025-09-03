Все повече жени развиват успешна кариера в по-мъжки професии. В ИТ сферата у нас работят предимно мъже, но лека полека и в тази професия се вижда все по-често женско влияние.

Като в много професии и в тази да изкачиш кариерната стълба не е лесно. Тряба да притежаваш важни качества като амбиция, устременост и сила, за да завладяваш върхове. Пример за такъв успех е днешната гостенка в рубриката "Жените на България" - Велина Кръстева, която започва от нулата в ИТ, а днес вече е продуктов мениджър в една от най-големите компании у нас.

Велина не само е успешна в своята кариера, но и спортува активно, а освен това участва в различни доброволчески начинания.

"Обучението в Техническия университет много помогна за кариерното ми развитие, още във втори курс започнах да работя по специалността ми. Малко след това започнах да се развивам в това, което правя днес, а именно- технологии за архивиране на данни и рансъмуер атаки", разказва Велина.

Тя преминава през различните етапи на развитие. "Малко по-късно получих възможност от техническо лице да мина в мениджърството и така започнах своето развитие като продуктор мениджър. Към днешна дата управлявам няколко продукта и има десетки хиляди клиенти. Това за мен е сбъдната мечта", споделя Велина.

Тя е категорична, че нищо не се получава даром и, че всяко усилие се възнаграждава.

"Смелостта е най-важното условие за успех. Освен това е много важно да учим много неща. Любопитството за мен е в основата на човешкото развитие. Когато една жена иска да се развива, тя е любопитна, иска да знае, да си обясни нещата. Друго важно нещо в работат и в живота е умението да изслушваш", споделя успялата жена.

"От 15 години бягам и за бягането мога да говоря много. Но и там, както в работата се започва от нулата и постепенно надграждаш. Няма как, ако не си бягал, да отидеш на голям маратон. За мен обаче спортуването е важна част от ежедневието ми, стимулира ме", казва още Велина.

Наред с другите неща, Велина участва като доброволец в "Една от 8"- фондация в помощ на жените, болни от рак на гърдата. "Помагам им като търся варианти за набиране на средства. Предстои да участваме благотворително на Софийския маратон. Идеята е да вдъхновим жените да посещават профилактични прегледи, защото профилактиката е много важна", споделя тя.

Велина участва и в редица други организации като доброволец и казва, че едно от най-важните неща е да си помагаме.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK