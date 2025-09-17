„В началото бях дете, което искаше да плува по-бързо от всички. Днес съм жена, която осъзнава, че плуването не е просто спорт, а е характер, дисциплина и всекидневно ми дава възможността да надграждам себе си“, с тези думи на Екатерина Аврамова започва интервюто ми за "Жените на България" с многократната национална шампионка и рекордьорка на България по плуване.

Екатерина е категорична, че най-голямото предизвикателство винаги са загубите. „Лесно е да се носят медалите, лесно е да си щастлив, когато побеждаваш. Но когато загубиш, трябва да се справиш с чувството на вина, с чувството, че по някакъв начин може би не си направила всичко, което е трябвало. Тогава, в зависимост от това как се справиш с загубата, се показва дали наистина си шампион“, споделя тя.

Националната гордост казва, че двете най-важни жени в нейния живот са баба й и майка й. „Майка ми е изключителна жена, баба ми за съжаление не е сред нас вече, но и тя беше невероятна. И двете ме научиха на човечност, на това, че не гласът е важен, а това да показваш какво правиш. Действията, да бъдеш устремена към желанията си и най-вече да мечтаеш. Така, че всичко, което съм постигнала до този момент, първо и винаги дължа на тях“, казва Катя.

Тя прекарва голяма част от деня си на басейна, посещава фитнес, а през останалото време се грижи за дома и семейството си.

Макар че признава, че спортът й е отнел спокойното детство, шампионката ни по плуване казва, че именно той й е дал живот, за който мнозина само могат да си мечтаят. „Обиколила съм света, имам приятели в цял свят, успях да науча няколко езика, живяла съм на места като Канада, Южна Франция, Англия, Турция, България. Със сигурност ми отне много, но не съжалявам за абсолютно нищо, което съм дала на спорта, защото съм получила и много в замяна“, разказва с усмивка Екатерина.

По думите й трите най-важни качества една жена трябва да притежава, за да е на върха на кариерата дълго време са вярата в себе си, трудолюбието и силата.

За това как се чувства, когато е във водата, българската гордост казва, че във водата се чувства като у дома.

„Чувствам се, че сякаш времето спира. Усещам звука на сърцето си. Усещам как мислите ми просто напускат главата ми. Един вид медитация за мен. Успявам да бъда себе си. Без маски, без напрежение. Просто много съм щастлива във водата“, споделя Катя.

Според нея талантът, често в ранна възраст е лесно разпознаваем, но това, което прави един човек истински шампион е работата, която влага във времето. „Защото талантът е до време. Всичко, което влагаш като работа, усилия, страст към спорта е това, което се отплаща в годините. Някой може да е изключително талантлив, но никога да не бъде шампион“, споделя тя.

„Ако трябва да избирам между световен рекорд и олимпийския медал бих избрала Олимпийското злато. Световният рекорд може да го направиш днес и утре вече да е подобрен и никой няма да си спомня за теб“, казва още Катя Аврамова.

Екатерина казва, че със сигурност все още може да се усетят разликите между паричното възнаграждаване между мъжете и жените, но като че ли в България то не е толкова очевадно. „В други държави съм се чувствала на моменти доста дискриминирана. Имало е състезания, на които примерно са ни оценявали за топ атлет между мъже и жени, което в нашия спорт, в плуването, плуването е метър и хронометър. Но спрямо времената, които ние плуваме в басейна, имаме точки, които са разстояния от световния рекорд. И спрямо тези точки, когато мъжът плува по-бързо, разбира се, че точките са му по-високи. Така че имало е моменти, в които мъжете са надделявали, но това ме е карало все повече да бъда нахъсана и да вярвам във себе си и да показвам, че мога“, добавя тя.

Наред с всичко друго националната ни шампионка скоро се е омъжила. „Този специален ден беше доста внезапно решен. Дълго време смятахме, че няма да сключваме брак, докато един ден преди няколко месеца аз просто реших, че това трябва да се случи. Беше в много тесен кръг, само ние и кумовете. Успяхме да изживеем един специален ден“, споделя с широка усмивка тя.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK