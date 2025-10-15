Маргарита Хранова е една от най-обичаните певици у нас. Музикалната си кариера започва още в гимназията, където кандидатства за естрадна група на ансамбъл „Маяковски“. Помощ за музикалното ѝ израстване оказва ръководителят на ансамбъла Емил Георгиев. Благодарение на Вера Христова – поп певица по онова време, Маргарита се учи да свири на пиано. Именно тя е причината Маргарита Хранова да влезе в Консерваторията. Завършва Естрадния отдел на Българската държавна консерватория.

„Пея още от ученичка, но бих казала, че най-първата песен, която се завъртя и стана популярна в националното радио, това е една преводна песен на Пърси Следж – „When a man loves a woman“. Аз я изпях на български – „Ако ти ме обичаш“. И до ден днешен тя звучи в този мой вариант, който беше съвсем различен от оригинала. Но явно се хареса, защото се завъртя в националното радио и така хората ме чуха“, казва певицата.

„Най-ценното, което взех от кариерата си до тук е разбирането, че човек трябва да е изключително отговорен към това, което прави, да прави всичко с много любов, да бъде съсредоточен върху работата си, да прави всичко с много-много отговорност и че сцената задължава“, споделя тя.

Марги казва, че винаги е възпитавала децата си да са добри, да уважават възрастните, да са точни, отговорни. Така че възпитавам ги в любов, наистина всичко друго е прах и суета. Любовта е най-важното, добавя тя.

В началото на кариерата си певицата се е възхищавала на Арета Франклин. В последствие по-нататък е харесвала различни групи- The Beatles, The Rolling Stones, от които е черпела вдъхновение.

Казва, че има много любими песни, но като най-емблематична определя песента си „Устрем“. „Това е една песен, която и до ден днешен звучи във всички радиа, бих казала, звучи във всички конкурси, на които аз ходя и журирам, и младите изпълните я пеят. Защото е една наистина изключително красива и разгъната песен, която може да покаже качествата на певеца.

Относно това какво би посъветвала младите изпълнители, любимата българска певица, казва, че преди всичко би ги посъветвала да са упорити. „Само талантът не е достатъчен, трябва и много работа. Да работят, да не се самозабравят, дори ако направят един хит, вече да не мислят, че са постигнали върхове, защото много лесно се пада от високо. И най-вече да правят, да упражняват тази професия с много любов и да бъдат искрени на сцената. Когато човек е искрен на сцената, то всичко това стига до публиката. И си личи.“, казва тя.

Към момента певицата се занимава с множество конкурси. През лятото са минали няколко, а предстоят още такива.

„В Троян имам на първи ноември много интересен концерт с Биг Бенда на Националното радио. А след това – „Искри и сезон“ с Искра Радева на 15 декември. Освен това и много други изяви. Аз съм към ансамбъл на Въоръжените сили към Гвардейската част и ни имаме доста изяви в този ансамбъл. Така че има какво. А пък имам намерение да издам албум, тъй като имам много песни, които направих, а не са издавани в албум“, споделя Марги.

В малкото свободно време, което има изпълнителката казва, че обича да прекарва в къщата си в Брезник. „Една много прекрасна къщичка. Тя е наследствена, на 125 години. Ние си я реставрирахме с високите тавани, с големите прозорци. Изобщо стара стабилна къща. Моя пра-пра дядо е бил поп и той е правил попска къща. Разбира се, тя беше много разрушена, но ние я понаправихме. Обичам да си ходя там. Обичам да си слушам нови песни, когато отида там“, добавя естрадната прима.

