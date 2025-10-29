Моника Митева е пример за това как с упоритост и желание човек може да постигне завидни успехи. Трудно ли й е било да се изкачи кариерната стълба от нулата и кой е бил най-големият стимул, разказва самата тя в „Жените на България“.

Кариерният й път в DHL започва преди 25 години. От съвсем първо стъпало и напълно случайно. Казва, че приятелка я е попитала дали си търси работа по време на купон. И така започва работа в кол-центъра на компанията.

В последствие по стечение на обстоятелствата, е сменила няколко позиции. „Истината е, че когато една позиция ми е харесвала, когато ми се струвало, че е интересна, когато съм вярвала, че мога да се справя с нея, никога не съм се колебала да се пробвам, да опитам, да видя какво ще се случи. И така вече 25 години, с малко прекъсване разбира се“, разказва тя.

Към момента Моника е търговски директор на дивизията Express, което е свързано с куриерските пратки, но от няколко месеца е поела временен проект, в рамките на който работи за друга част на компанията, като покрива 5 държави и всички дивизии на групата в тези 5 държави, България не е една от тях.

„Хората са тези, които ни карат да правим интерес към дадена позиция или към дадена дейност. Когато, както споменах, започнах в кол-центъра, прекарах 3 години в отдел обслужване на клиенти и след това имах приятелство с колегите в търговският отдел, имахме общи теми, бяхме на една възраст и така струваше ми се интересно това, което правят. Няколко пъти се кандидатирах, без успех, на третия път успях и освен хората в екипа, с които се сработих много добре, всъщност и тогавашният ръководител на екипа, една уникална дама, с която до ден днешен поддържам връзка и съм я прияла като ментор, не само в професионален план, не в личен, всъщност тя ме накара да заобичам тази професия“, разказва предприемчивата дама.

По думите й тя има една философия за справяне с проблемите и тя е, че не можеш да изядеш слонът цял. „Трябва да го разделиш на малки хапки, същото и с проблемите. Не можеш да решиш всички проблеми едновременно, дори големите няма как с едно магично действие или бездействие или дума да решиш голям проблем. Разделяш го на малки неща, започваш с това, което реално можеш или с това, което е най-важно. Както казваме често и с колегите, понякога се налага, просто да гасиш пожари. Не можеш да направиш всичко едновременно и стъпка по стъпка, обикновено, нещата се случат“, казва Моника.

Тя прави всичко възможно, за да внедри зелената логистика и изобщо зелената идея в компанията.

„Зелената идея естествено идва като глобална политика, тя е в резултат на всички и правни, и нормативни, и търговски сделки, всичко, което се случва в световен мащаб. Но аз го припознах и за мен е, как да кажа, удоволствие да мога да го предам и на колегите си, и на клиентите си, защото макар да не е идеално, естествено, че има елемента на корпорацията, на търговската част, на пиара, ако щете, на лицето на компанията, но има и съвсем смислени неща, които наистина са важни и колкото повече гласност се дава, колкото повече се говори за това, толкова по-добре е за всички нас“, обяснява търговската директорка.

По думите й на база наблюденията, които има за останалите пазари и държави, жените в България са изключително успешни. „Те участват навсякъде, във всички сфери на живота, не само в бизнеса, но и в политиката и в абсолютно всяка, всеки един сектор може да видим все повече жени. Важно е, защото това възпитава и колкото повече младите момичета виждат успели жени, мисля, че е вдъхновяващо и се надяваме на голяма част от тях също така да поемат по пътя на бизнеса и на инициативата“, каза още Моника.

