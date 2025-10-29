Моника Митева е пример за това как с упоритост и желание човек може да постигне завидни успехи. Трудно ли й е било да се изкачи кариерната стълба от нулата и кой е бил най-големият стимул, разказва самата тя в „Жените на България“.

Кариерният й път в DHL започва преди 25 години. От съвсем първо стъпало и напълно случайно.  Казва, че приятелка я е попитала дали си търси работа по време на купон. И така започва работа в кол-центъра на компанията. 

В последствие по стечение на обстоятелствата,  е сменила няколко позиции. „Истината е,  че когато една позиция ми е харесвала,  когато ми се струвало,  че е интересна,  когато съм вярвала,  че мога да се справя с нея,  никога не съм се колебала  да се пробвам, да опитам,  да видя какво ще се случи.  И така вече 25 години,  с малко прекъсване разбира се“, разказва тя.

Към момента Моника е търговски директор  на дивизията Express,  което е свързано  с куриерските пратки,  но от няколко месеца  е поела временен проект,  в рамките на който работи за друга част на компанията,  като покрива 5 държави  и всички дивизии  на групата в тези 5 държави,  България не е една от тях.

„Хората са тези,  които ни карат да правим интерес  към дадена позиция или към дадена дейност.  Когато,  както споменах, започнах в  кол-центъра, прекарах 3 години  в отдел обслужване на клиенти  и след това  имах приятелство  с колегите в търговският отдел,  имахме общи теми,  бяхме на една възраст  и така  струваше ми се интересно това, което правят.  Няколко пъти  се кандидатирах,  без успех, на третия път успях  и освен хората в екипа,  с които се сработих много добре,  всъщност и тогавашният  ръководител на екипа, една уникална дама,  с която до ден днешен поддържам връзка и  съм я прияла като ментор,  не само в професионален план,  не в личен, всъщност тя  ме накара да заобичам тази професия“, разказва предприемчивата дама.

По думите й тя има една философия за справяне с проблемите и тя е, че не можеш да изядеш слонът  цял. „Трябва да го  разделиш на малки  хапки, същото и с проблемите.  Не можеш да решиш всички проблеми едновременно, дори големите няма как с  едно магично действие или  бездействие или  дума да решиш голям проблем.  Разделяш го на малки  неща, започваш с това, което реално  можеш или с това, което е най-важно. Както казваме често и с колегите, понякога  се налага, просто да гасиш пожари.  Не можеш да направиш всичко  едновременно и  стъпка по стъпка, обикновено,  нещата се случат“, казва Моника. 

Тя прави всичко възможно, за да внедри зелената  логистика и  изобщо зелената идея в компанията.

„Зелената идея  естествено идва като  глобална политика, тя е в резултат  на всички  и правни,  и нормативни,  и търговски  сделки, всичко,  което се случва в световен мащаб.  Но аз го припознах  и за мен е, как да кажа,  удоволствие да мога  да го предам и на колегите си,  и на клиентите си, защото  макар да не е идеално,  естествено, че има елемента  на корпорацията,  на търговската част,  на пиара,  ако щете, на лицето  на компанията, но има и  съвсем смислени неща, които  наистина са важни и колкото повече  гласност се дава, колкото повече  се говори за това, толкова по-добре  е за всички нас“, обяснява търговската директорка.

По думите й на база наблюденията, които има  за останалите пазари  и държави,  жените в България са  изключително успешни. „Те участват  навсякъде,  във всички сфери на живота,  не само в бизнеса, но и в политиката  и в абсолютно  всяка, всеки един сектор  може да видим все повече  жени. Важно е,  защото това възпитава  и колкото повече  младите момичета  виждат успели жени,  мисля, че  е вдъхновяващо и се надяваме  на голяма част от тях също така  да поемат по пътя на  бизнеса и на инициативата“, каза още Моника. 

