Автобус се запали на пътя Варна-Бургас, в района на село Рудник. Автобусът е с румънска регистрация, превозващ 45 туристи.

Сигналът е подаден около 15:45 ч., пише Фокус.

Автобусът се е самозапалил. По предварителна информация огънят е тръгнал от задната част на превозното средство. Движението бе затворено в двете посоки.

Няма обходен маршрут, участниците в движението изчакват загасянето на превозното средство.

Няма пострадали.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK