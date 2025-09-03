Пътнически автобус загуби управление и се преобърна в района на град в Югоизточна Турция - Шанлъурфа. 30 души бяха ранени при катастрофата и откарани в болници в града, съобщи „ТРТ Хабер“.

Инцидентът е станал близо до разклона Суруч, по участъка Шанлъурфа–Газиантеп на магистралата Тарсус–Адана–Газиантеп.

След подаден сигнал на място бяха изпратени екипи на полицията, жандармерията, здравните и пожарните служби. Медицинските екипи транспортираха пострадалите до различни болници в района.

Според информацията автобусът е пътувал по маршрута Ван – Хатай.

Губернаторът на Шанлъурфа Хасан Шълдак посети ранените в болницата и се осведоми за състоянието им. В публикация в социалната мрежа X той написа:

„30 души бяха ранени, след като пътнически автобус излезе от пътя и се преобърна. Нашите ранени бяха транспортирани в болници възможно най-бързо и получиха лечение. С изключение на един пътник общото здравословно състояние на пострадалите е добро. Желая бързо възстановяване на всички наши граждани“.

