Училищен автобус се преобърна в Австралия - момиче загина, има ранени деца (ВИДЕО)

Училищен автобус в Австралия днес излезе от пътя и се преобърна, при което едно момиче загина, а още 15 души, сред които и деца, бяха ранени, съобщиха службите за спешна помощ в щата Виктория, цитирани от Ройтерс и БТА.

Автобусът, в които пътували 28 ученици, не успял да вземе завоя на селски път близо до град Джилонг и се преобърнал, съобщи полицията.

Мястото на катастрофата било "невероятно шокиращо" за спасителите, каза на пресконференция Пол Лайнхам, старши офицер от полицията на Виктория.

"Всяка загуба на човешки живот е значима, но когато става въпрос за деца, като родител, това ме засяга лично и съчувствам на родителите, научили, че децата им са пострадали", каза той.

Дете с тежки наранявания е било транспортирано до болница с въздушна линейка. За болнично лечение са били приети още 10 души, включително 76-годишният шофьорът, но той вече е изписан в сега съдейства на полицията в разследването на катастрофата, казаха представителите на щатските власти.

Премиерът на Виктория, Джасинта Алън, изрази „дълбокото си съчувствие“ към семейството и приятелите на момичето, загинало по пътя към „обичайния си учебен ден“. Тя заяви, че мислите ѝ са и с по-широката училищна общност, както и с шофьора на автобуса.

Алън призова всички граждани, които разполагат с допълнителна информация, включително записи от камери в автомобили, да се свържат с полицията за целите на разследването.

Вицепремиерът и министър на образованието на Виктория Бен Карол съобщи, че двама ученици остават в „Роял Чилдренс“, а 9 – в университетската болница в Джилонг с „различни наранявания“, включително фрактура на черепа.

Парамедиците транспортираха 10 пациенти с линейка до университетската болница в Джилонг. Още 14 пациенти с леки наранявания бяха прегледани на място и транспортирани с автобус до болницата, където трима останаха, а останалите се върнаха при семействата си. Друг пациент се е явил в болницата „с частен транспорт“, се казва в изявлението на Ambulance Victoria.

Старши сержант Пол Линехам заяви, че автобусът, принадлежащ на Christian College Geelong, се е движел на юг по Friend In Hand Road към магистрала Hamilton Highway, като е извършвал „рутинно качване на ученици“, когато не е успял да вземе ляв завой и се е ударил в парапета отстрани на пътя, в резултат на което автобусът се е преобърнал.

Някои родители се появиха на мястото на катастрофата и също бяха обгрижени от екипите за спешна помощ, каза Линехам.

