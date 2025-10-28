Не ходете със слушалки в гората, за да чуете, ако към вас се приближава животно, съветват от организацията WWF-България, цитирана от БТА.

Природозащитниците напомнят за някои от съветите как да реагираме при среща с мечка.

При разходка в гората, особено в някоя от постоянно населените от мечки територии – Рила, Пирин, Витоша, Западни Родопи и Средна Стара планина, се движете в група и вдигайте шум.

Мечките избягват хората и сами ще се отдалечат, ако ви чуят, казват експертите. Те предупреждават в никакъв случай да не се произвежда шум с пиратки – те могат да стреснат животното и в уплаха си то да реагира агресивно. Важно е хората да не оставят отпадъци или храна след себе си, защото това може да привлече мечките.

Ако все пак забележете мечка, е най-добре е да се върнете по пътя, по който сте дошли, съветват от WWF-България. Ако мечката ви е видяла, запазете спокойствие, посочват от организацията и добавят, че е важно да не я приближаваме и снимаме.

Ако мечката не реагира на присъствието ви, започнете да говорите тихо и монотонно – един от начините да покажете, че не сте плячка, посочват още от организацията.

Оттам обръщат внимание, че ако мечката се изправи на задните си крака, тя не е агресивна. Това е опит да получи повече информация чрез обонянието и слуха си. Запазете хладнокръвие, допълват природозащитниците.

„Има случаи, в които мечки „блъфират“ – спускат се към човек и спират в последния момент. Ако това стане, не се паникьосвайте“, съветват от организацията. Експертите подчертават, че не трябва да започваме да бягаме, като отбелязват, че мечката бяга много по-бързо от нас – с до 50 км/ч.

