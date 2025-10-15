Двама туристи са били нападнати от гризли мечка, след като са срещнали майката и двете й малки на пътека в Канада, съобщиха властите.

Инцидентът е станал в неделя, когато неизвестните туристи са срещнали гризли мечка с двете й малки на пътеката Farm Cabin Trail в Британска Колумбия, Канада, според изявление на Службата за опазване на природата на Британска Колумбия (COS), пиаш местни медии.

„Те бяха транспортирани и лекувани в Университетската болница на Северна Британска Колумбия“, заявиха официални представители. „И двамата туристи са в стабилно състояние и се възстановяват в болницата.“

След разследване екипът за нападения от хищници на COS определи, че действията на мечките са били отбранителни и че поради местоположението и естеството на инцидента няма да бъдат предприемани действия срещу животните.

Пътеката остава затворена от момента на нападението и са поставени табели, предупреждаващи за възможността за наличие на мечки в района, като властите призовават хората да спазват затварянето и да избягват района.

Служителите от природния парк напомнят на хората за безопасността при среща с мечки по време на излети в дивата природа и заявиха, че ако ги срещнат, трябва да останат нащрек и да правят шум, като говорят, пеят или пляска с ръце, за да не изненадат мечката, особено когато са близо до потоци, гъста растителност или когато видимостта е ниска.

Официалните лица заявиха, че хората трябва винаги да пътуват в групи, тъй като мечките са по-малко склонни да се приближават, и винаги да носят спрей против мечки, а ако видят животното, да останат спокойни и да не бягат, да говорят спокойно и бавно да се отдръпват.

