Втори ден блокаж в Народното събрание. И заявка, че до понеделник ще е ясна новата формула на властта.

За втори пореден ден заседанието на парламента приключи за по-малко от 2 минути. Този път в залата се регистрираха 71 депутати от ПП-ДБ, МЕЧ, АПС и Величие, както и 9 от БСП. 

В кулоарите желанието на Бойко Борисов кабинетът да бъде преформатиран отново получи подкрепа от Делян Пеевски.

До какво ще доведат трусовете във властта?

"Говорих с премиера, изчаквам ги. Ще има решение до понеделник какво ще правят, предполагам, че той изчаква Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов дали той ще хвърли държавата в бездната", каза в кулоарите Делян Пеевски.

"Ако има нужда да споделим отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови да поемем отговорност и винаги ще сме готови да управляваме България в полза на хората", каза Делян Пеевски - председател на ДПС-Ново начало.

Един от коалиционните партньори - БСП заявиха, че при преформатиране на кабинета са готови на компромиси.

"Склонни сме да сменим всички, стига да получим достатъчна аргументация", заяви Атанас Зафиров.

Отново блокаж на парламента: Няма да има заседание и в днешния ден

От ПП-ДБ също очакват скоро да има рокади.

"Борисов го призна, че министерствата са на концесия. Нещо, за което говорихме още по време на преговорите, на който бяхме и казахме, че това управление трябва да е форматирано около приоритети, а не кой какви министри иска", заяви Божидар Божанов - съпредседател на "Да, България".

Според МЕЧ е въпрос на време, не само министри, но и Наталия Киселова да освободи поста си. 

"Снощи са се събирали БСП и са казали: жертваме Киселова само да останем във властта. - Откъде знаете? - Аз знам всичко, като голямото Д. - А Гуцанов? - Май, май", заяви Радостин Василев - председател на МЕЧ.

Регистрацията на "Величие" доведе до проблем в парламентарната група.

Румен Радев за думите на Бойко Борисов: Моноспектакъл, триумф на ненормалността на българската политика (ВИДЕО)

"Искам да се разгранича от осемте депутати, които днес се регистрираха за работа на Народно събрание. Истинската причина за регистрацията на тези осем депутата е желанието да не им бъдат орязани някакви пари", заяви Мария Илиева – "Величие".

Във второ видео обръщение на Ивелин Михайлов той приветства извинението на депутатите си и обяви, че се гордее с тях.

