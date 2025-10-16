Втори ден блокаж в Народното събрание. И заявка, че до понеделник ще е ясна новата формула на властта.

За втори пореден ден заседанието на парламента приключи за по-малко от 2 минути. Този път в залата се регистрираха 71 депутати от ПП-ДБ, МЕЧ, АПС и Величие, както и 9 от БСП.

В кулоарите желанието на Бойко Борисов кабинетът да бъде преформатиран отново получи подкрепа от Делян Пеевски.

"Говорих с премиера, изчаквам ги. Ще има решение до понеделник какво ще правят, предполагам, че той изчаква Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов дали той ще хвърли държавата в бездната", каза в кулоарите Делян Пеевски.

"Ако има нужда да споделим отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови да поемем отговорност и винаги ще сме готови да управляваме България в полза на хората", каза Делян Пеевски - председател на ДПС-Ново начало.

Един от коалиционните партньори - БСП заявиха, че при преформатиране на кабинета са готови на компромиси.

"Склонни сме да сменим всички, стига да получим достатъчна аргументация", заяви Атанас Зафиров.

От ПП-ДБ също очакват скоро да има рокади.

"Борисов го призна, че министерствата са на концесия. Нещо, за което говорихме още по време на преговорите, на който бяхме и казахме, че това управление трябва да е форматирано около приоритети, а не кой какви министри иска", заяви Божидар Божанов - съпредседател на "Да, България".

Според МЕЧ е въпрос на време, не само министри, но и Наталия Киселова да освободи поста си.

"Снощи са се събирали БСП и са казали: жертваме Киселова само да останем във властта. - Откъде знаете? - Аз знам всичко, като голямото Д. - А Гуцанов? - Май, май", заяви Радостин Василев - председател на МЕЧ.

Регистрацията на "Величие" доведе до проблем в парламентарната група.

"Искам да се разгранича от осемте депутати, които днес се регистрираха за работа на Народно събрание. Истинската причина за регистрацията на тези осем депутата е желанието да не им бъдат орязани някакви пари", заяви Мария Илиева – "Величие".

Във второ видео обръщение на Ивелин Михайлов той приветства извинението на депутатите си и обяви, че се гордее с тях.





