В неделя – 5 октомври, слънцето ще се появи и няма да вали.

Преди обяд на места в равнинните райони ще има ниска облачност или мъгла.

Ще духа слаб, в източните райони – до умерен вятър от запад-югозапад.

Рано сутринта ще е доста студено – на места с температурите са под 0°, но през деня ще има райони с над 20°.

Преобладаващите дневни температури ще бъдат между 16° и 21°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 17°

Пловдив – 19°

Варна – 20°

Бургас – 20°

Вечерта от запад ще започне ново бързо увеличение на облачността и през нощта срещу понеделник в Западна България ще завали дъжд.

В планините ще преобладава слънчево време, от запад на изток с временни увеличения на облачността. Привечер от запад ще започне ново заоблачаване, а през нощта срещу понеделник и валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще духа умерен, по билата силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, на места преди обяд с ниска облачност или мъгла. Ще духа до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето временно ще отслабне до 2 бала.

През първите дни от новата седмица ще бъде облачно с валежи. Повишава се вероятността в много райони да са временно интензивни и значителни по количество.

Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – предимно между 10° и 15°, в понеделник в източните райони до 18°-20°.

В четвъртък валежите ще спрат, но облачността ще е все още предимно значителна. В петък ще преобладава слънчево време.

