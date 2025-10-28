Времето във вторник – 28 октомври, ще е облачно и на места мъгливо.

От северозапад на югоизток на места ще превали дъжд, в повечето райони валежите ще са слаби.

След обяд от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява.

Жълт код за силен вятър е обявен за почти цялата страна, с изключение на областите Парник и Кюстендил. Очаква се поривите на да достигат до 85 километра в час.

Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 11°

Пловдив – 15°

Варна – 17°

Бургас – 18°

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг. След обяд валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, а в сутрешните часове по южното крайбрежие и видимостта ще е намалена. На отделни места по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. По-късно следобед облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

През нощта срещу сряда облачността ще намалее и през следващите дни ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне, сутрин на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.

Най-ниски ще са минималните температури в сряда – между 2° и 7°, в отделни котловини – около нулата и ще има условия за слана. Дневните ще се повишат, в петък максималните ще са между 17° и 22°.

В събота ще има по-значителни временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в планинските райони е възможно да превали слаб дъжд.

В неделя и понеделник отново в планините и планинските райони ще бъде слънчево, а в низините и котловините преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Ще е почти тихо или със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 18° и 23°.

