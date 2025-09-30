Варненският апелативен съд отмени мярката „домашен арест“ за 37-годишен лекар, обвинен в ръководене на престъпна група за разпространение на наркотици. Магистратите постановиха той отново да бъде задържан под стража, съобщиха от пресслужбата на съда.

По данни на прокуратурата, престъплението е извършено между май и ноември 2024 г. Лекарят е сочен като организатор на група, занимавала се с разпространение на метамфетамин, марихуана, екстази и фентанил. Към наказателна отговорност са привлечени още петима души.

След старта на разследването медикът напуска България и се установява в Турция. През юли е задържан на ГКПП „Капитан Андреево“ след международно издирване по линия на Интерпол.

Апелативният съд се позова на събрани доказателства – включително данни от специални разузнавателни средства, свидетелски показания и експертизи. Според съдиите има обосновано предположение, че лекарят е съпричастен към престъпната дейност.

Макар да е с чисто съдебно минало и дългогодишна практика, магистратите намират за реална опасността той да извърши ново престъпление или да се укрие.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

