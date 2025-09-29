45-годишен мъж от Павликени нощува в ареста заради хулиганство. Сигнал за случая е получен около 23:00 часа в събота. Съдействие в полицията е потърсила жена от Павликени.

Пред униформените тя обяснила, че в заведение в града мъж е нападнал гостите.

Пристигналият на мястото полицейски екип е установил самоличността му – той е местен жител, известен на полицията и осъждан.

Мъжът е нападнал и униформените. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР.

По случая е образувано досъдебно производство.

