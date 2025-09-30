dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 13°
12 Незначителна облачност 14°
13 Разкъсана облачност 14°
14 Разкъсана облачност 15°
15 Разкъсана облачност 16°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време

Последни новини

Škoda Group засилва присъствието си в България с ново депо за поддръжка на влакове

Škoda Group засилва присъствието си в България с ново депо за поддръжка на влакове
Имотни измами с договори „на зелено“: Разследват строителни фирми, разузнаването следи транзакциите им

Имотни измами с договори „на зелено“: Разследват строителни фирми, разузнаването следи транзакциите им

След опасно шофиране без книжка: Мъж заплаши с нож разследващ полицай в Ботевград

Бецалел Смотрич очерта „червените линии“ за мирния план на Тръмп: „Никаква роля за „Хамас“, Палестинската власт или Катар“

Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас край Каспичан

„Обърна се и го ухапа по главата“: Морски биолог е нападнат от акула край бреговете на Коста Рика

Фон дер Лайен: Решителни действия от наша страна биха довели до поврат във войната в Украйна

Изоставена на релсите кола забави движението на влака София - Силистра

Росен Желязков: Договорът с „Боташ“ вече е задължил „Булгаргаз“ с над 600 млн. лв., които дружеството не може да изплаща

Дмитрий Медведев: Война на „Стара Европа“ срещу Русия може да ескалира в ядрен конфликт
Светът

Българин е арестуван в Северна Гърция с мигранти в багажника

Българският водач ускорил в опит да избегне полицейската проверка, обаче служителите успели да спрат колата

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:19 ч. 30.09.2025 г.

Български гражданин на 34-години е бил задържан снощи в Северна Гърция с нелегални мигранти в багажника на автомобила си, съобщава местният информационен сайт voria.gr, предаде БТА.

Полицията забелязала автомобила на магистралата „Егнатия“ и му дала знак да спре. Българският водач ускорил в опит да избегне полицейската проверка, обаче служителите успели да спрат колата. Водачът се опитал да избяга пеша, но след преследване бил задържан. 

36 души се изправят пред съда за смъртоносната влакова катастрофа в Гърция през 2023 г.

При проверката в автомобила били открити трима нелегални мигранти, двама от които били в багажника. Според данните от разследването те са заплатили за превоза си по 16 хиляди евро всеки.

Пак вчера полицията е задържала на магистралата Атина – Солун още двама души, гръцки и афганистански гражданин, за нелегален трафик на четирима души.

Отново след преследване, но този път по вода, за трафик на хора е бил задържан и 41-годишен ирански гражданин. Инцидентът е станал край гръцкия остров Хиос в източната част на Егейско море, съобщава държавната телевизия ЕРТ. 

Масова 24-часова стачка в Гърция ще блокира транспорта и публичните услуги

Бреговата охрана е установила надуваема бързоходна лодка край острова, която при преследването е заседнала на плаж на Хиос, а пътниците са избягали. При издирването са установени 31 души, които са били отведени в център за регистрация и идентификация. Те са посочили иранеца за организатор на трафика.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс

Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс
С Google преводач е бил поискан подкупът от екипа на Роби Уилямс

С Google преводач е бил поискан подкупът от екипа на Роби Уилямс
Около 100 000 лева открити в дома на поискалия подкуп служител на "Автомобилна администрация" (ВИДЕО)

Около 100 000 лева открити в дома на поискалия подкуп служител на "Автомобилна администрация" (ВИДЕО)
Кремъл: Ако САЩ изпратят ракети Tomahawk в Украйна, кой ще ги насочва и ще дава координати за целите?

Кремъл: Ако САЩ изпратят ракети Tomahawk в Украйна, кой ще ги насочва и ще дава координати за целите?

Гроздан Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени

Гроздан Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени

Тази сутрин
Снимка: Асен Василев: Много е трудно да си съпредседател на партия, ако нямаш пълно доверие
Асен Василев: Много е трудно да си съпредседател на партия, ако нямаш пълно доверие
Снимка: Незаконно сметище в София продължава да расте: Кой изхвърля строителни отпадъци без разрешение?
Незаконно сметище в София продължава да расте: Кой изхвърля строителни отпадъци без разрешение?
Снимка: След поискания подкуп от екипа на Роби Уилямс: Започва проверка година назад в „Автомобилна администрация“
След поискания подкуп от екипа на Роби Уилямс: Започва проверка година назад в „Автомобилна администрация“
Лице в лице
Снимка: Пътят към върха
Пътят към върха
Снимка: Как да пазим сърцето си здраво?
Как да пазим сърцето си здраво?
Снимка: (Не)доверието в институциите
(Не)доверието в институциите
Тази събота и неделя
Снимка: Голям екран за финала и в София
Голям екран за финала и в София
Снимка: В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
Снимка: Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол