dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 12°
22 Разкъсана облачност 11°
23 Разкъсана облачност 10°
00 Мъгла
01 Облачно
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Светът

36 души се изправят пред съда за смъртоносната влакова катастрофа в Гърция през 2023 г.

В нощта между 28 февруари и 1 март 2023 г. пътнически влак, превозващ стотици хора, се сблъска с идващ насреща товарен влак в прохода Темпе

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:31 ч. 29.09.2025 г.

Гръцките власти се доближават до определяне на дата за съдебния процес за смъртоносната железопътна катастрофа през 2023 г. в Централна Гърция, след като председателят на апелативния съд одобри прокурорска препоръка 36 обвиняеми да бъдат изпратени на съд.

За това съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

В нощта между 28 февруари и 1 март 2023 г. пътнически влак, превозващ стотици хора, се сблъска с идващ насреща товарен влак в прохода Темпе, Централна Гърция, при което загинаха 57 души, а десетки бяха ранени.

Две години след трагедията в Темпе: 800 хиляди евро обезщетение за семейството на един от загиналите

Според „Ларисанет“, цитиран от „Катимерини“, сред обвиняемите са служители на гръцката железопътна инфраструктурна компания (OSE), на дъщерното ѝ дружество ERGOSE, което управлява инвестиционните проекти на OSE, на гръцкия железопътен превозвач „Хеленик трейн“ (Hellenic Train), който е дъщерно дружество на италианската държавна железопътна компания „Феровие дело стато“ (Ferrovie dello Stato), на гръцкия Железопътен регулаторен орган (RAS, Railway Regulatory Authority) и на гръцкото министерство на транспорта и инфраструктурата.

Две години след тежкия влаков удар: Говори майката на загиналия българин в Гърция (ВИДЕО)

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Резултатите от изборите в Молдова: Страната запазва проевропейския курс

Резултатите от изборите в Молдова: Страната запазва проевропейския курс

Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс

Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс
Жечо Станков: „Топлофикация София“ не е подменила нито един линеен метър мрежа за 2024 г.

Жечо Станков: „Топлофикация София“ не е подменила нито един линеен метър мрежа за 2024 г.
С Google преводач е бил поискан подкупът от екипа на Роби Уилямс

С Google преводач е бил поискан подкупът от екипа на Роби Уилямс
Около 100 000 лева открити в дома на поискалия подкуп служител на "Автомобилна администрация" (ВИДЕО)

Около 100 000 лева открити в дома на поискалия подкуп служител на "Автомобилна администрация" (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: Каква е ролята на спортния психолог в успеха на младите волейболисти?
Каква е ролята на спортния психолог в успеха на младите волейболисти?
Снимка: В Световния ден на сърцето: Как да се погрижим за него и кои са рисковите фактори?
В Световния ден на сърцето: Как да се погрижим за него и кои са рисковите фактори?
Снимка: Проф. Иво Петров: У нас изобилстват рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания
Проф. Иво Петров: У нас изобилстват рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания
Лице в лице
Снимка: Пътят към върха
Пътят към върха
Снимка: Как да пазим сърцето си здраво?
Как да пазим сърцето си здраво?
Снимка: (Не)доверието в институциите
(Не)доверието в институциите
Тази събота и неделя
Снимка: Голям екран за финала и в София
Голям екран за финала и в София
Снимка: В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
Снимка: Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол