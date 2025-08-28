Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност единият от служителите на Центъра за градска мобилност, участвали в сблъсъка в центъра на София заради поставена скоба на автомобил.

Установено е, че на 27 август около 13:50 часа, в близост до кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“, чрез нанасяне на удари с глава, ръце и ръка, държаща ПОС терминал, 39-годишният мъж е причинил на двама граждани леки телесни повреди, с които е реализиран медико-биологичния признак „временно разстройство на здравето, неопасно за живота“.

Обвиняемият е привлечен, че е действал в качеството на длъжностно лице, назначено в „Център за градска мобилност“ ЕАД, при изпълнение на службата му и деянието е извършено на повече от едно лице.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият И.А. е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане в Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

