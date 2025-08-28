След побоя заради поставена скоба на автомобил в София, от полицията заявиха, че служителят на „Градска мобилност“ пръв е нанесъл удар. Иззети са още записи, които предстои да бъдат изследвани.

Спорът вчера следобед в центъра на столицата между граждани и служители на Центъра за градска мобилност рязко ескалира.



„Има размяна и на удари между участниците в този спор. По отношение на това кой започва пръв динамиката на ситуацията е трудно проследима, но физическите удари биват нанесени за първи път от служителя на „Градската мобилност“, коментира комисар Стефан Тотев - зам. началник на Пето районно управление към СДВР.

Предстои материалите да бъдат докладвани на прокуратурата.

„Гражданите казват, че е неправомерно поставена скобата на автомобила им. От своя страна служителите заявяват че скобата е поставена правомерно. Имало е размяна на обидни думи и реплики между тях“, посочва комисарят.

Днес от Центъра за градска мобилност отказаха коментар, но в позиция от вчера завяват, че строго осъждат всякакви форми на агресия.

„Наш мобилен екип е провокиран от водач на автомобил. Един от служителите ни е пострадал сериозно при този сблъсък. При доказване на вина, ще бъде санкциониран от дружеството по съответния ред“, коментираха от общинското дружество.

„Двамата граждани и един от служителите имат наранявания. Всичките са прегледани в различни болнични заведения в столицата, като предстоят и повече изследвания относно състоянията им, но нараняванията им са по-скоро леки“, заяви Стефан Тотев.

Единият от гражданите, опитали се да премахнат скобата, е имал и други провинения. Служителят на Центъра за градска мобилност е задържан за 24 часа.

