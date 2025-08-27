Бой в центъра на София между двама мъже и служители на центъра за граска мобилност заради поставена скоба на автомобил.

Случаят се развива на улица "Дунав" около 15 часа.

На видеокадри се вижда как двамата мъже се опитват сами да премахнат скобата от колата.

В следващия момент до тях спира автомобил на центъра за градска мобилност.

До побоя се стига след скандал между тях - уточниха от СДВР за bTV.

На място са изпратени полицейски екипи, а четиримата мъже са откарани за преглед. Образувано е и досъдебно поризводство.

