След като по-рано днес бяха разпространени кадри от физически сблъсък между двама мъже и служители на Центъра за градска мобилност в София, от общинското дружество излязоха със своя позиция.
"Център за градска мобилност ЕАД категорично осъжда всякакви опити за насилие и агресия. Една от основните мисии на дружеството е спазването на реда. Ето защо не приемаме никакви актове на физическо насилие", се посочва в нея.
"На 27.08 2025 г. наш мобилен екип е провокиран от водач на автомобил, който заедно със свой спътник е видян да свалят самоволно „скоба“, поставена на автомобила.
Един от служителите ни е пострадал сериозно при този сблъсък. Екипът на ЦГМ информира 112 и на мястото се отзовават полиция и Спешна помощ. По случая се самосезира прокуратурата. Служител от мобилния екип на ЦГМ по-късно е задържан от Полицията. При доказване на вина, ще бъде санкциониран от дружеството по съответния ред", заявяват от дружеството.
ЦГМ напомня за спазване на законността и призовава към толерантност. Оттам припомнят още, че всеки един казус може да бъде обжалван и решен без да се проявява агресия.
От СДВР съобщиха по рано, че служител на градска мобилност е задържан за 24 часа.
