Сигнал за пламнали автомобили в центъра на Русе вдигна на крак тази нощ пожарникарите. Инцидентът е станал на ул. „Вардар“, малко след 3 ч. след полунощ, когато са се чули силни гърмежи.

На място са изпратени две пожарни, които потушават пламъците. Автомобилът, от който е тръгнал огъня, е бил изнесен на платформа, а на улицата все още се намират останалите три превозни средства, които са пострадали от пламъците.

Хора в района разказват, че преди самия пожар са чули разправии от блока. По думите им във входа живеят под наем наркозависими. Дали това има някаква връзка с инцидента, ще покаже разследването.

Има съмнения, че се касае за умишлен палеж. Хората от района споделят, че е горял и самият тротоар. Предполагат, че може изгорялата кола да е била залята и след това запалена, а заради запалителната течност, която се е стекла надолу по наклона, да са пламнали и останалите три автомобила.

Образувано е досъдебно производство и предстои изясняване на причините за произшествието.

