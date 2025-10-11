Треска за злато на международните пазари. Благородният метал достига рекордно висока цена.

През седмицата тя достигна исторически нива от 4000 долара за една тройунция. Само преди няколко месеца - през март, златото отбеляза предходния си рекорд от 3000 долара за тройунция. Това на практика е ръст от над 33% за половин година.

Снимка: bTV

У нас БНБ обяви, че през август е купила 2 тона злато, заради предстоящото въвеждане на еврото.

Силен интерес на централните банки по света към сделките със злато е сред основните причини за поскъпването му в последните месеци, отчитат анализатори. Българският трезор също съобщи за покупка на 66 хиляди тройунции, заради влизането ни в еврозоната.

„Китай, Индия, Турция, Полша и много други страни чрез своите централни банки изкупуват тонове злато през последните месеци и това неимуверно вдига цената на златото, тъй като предлагането е почти едно и също“, каза Димитър Георгиев, финансов анализатор.



Търговците отчитат и по-силен интерес към инвестиционното злато. Предупреждават - в дългосрочен план от покупката на злато трудно може да се загуби, но ако се купува спекулативно има рискове.



„Шансът да спечелите от спекулация, ако не правите това ежедневно, ако това не е вашата професия, ако постоянно не следите новини анализи, ако това не е вашето хоби и страст, е нула, по-добре не правете нищо с парите си отколкото да спекулирате и да играете на пазарите - ще загубите!“, коментира Макс Баклаян, управител на компания за търговия със злато и валута.

Веднага след историческия рекорд последва лек спад. Засега анализаторите не мислят, че може да се говори за балон на пазара на злато.



„Златото направи една не малка корекция за деня беше 4060 долара падна до 3 960 падна със 100 долара и сега отново търгна нагоре, така че то си има едни малки корекции по 50-100 долара“, коментира Димитър Георгиев.



Възходящата цена на благородния метал ще продължи и догодина, смятат още анализаторите.

