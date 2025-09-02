Хеликоптер на спешна въздушна помощ от София кацна на площадката на болницата в Монтана, за да транспортира към „Пирогов“ момчето, пострадало при катастрофата в Монтанско на 31 август.

Снимка: Рени Христова

По-големият му брат също ще бъде транспортиран там. За него е излетял хеликоптер от Сливен, който се очаква да кацне около 12 ч.

Двете момчета, които пострадаха в катастрофа край монтанското село Смоляновци, са с множество травми, на командно дишане и състоянието им е стабилно, съобщи вчера директорът на Многопрофилната болница за активно лечение в Монтана.

Снимка: Рени Христова

Лекарите не препоръчваха транспортиране на пациентите и затова не беше подавано искане за хеликоптер от страна на лечебното заведение.

"При необходимост и ако състоянието на пациентите позволява те да бъдат транспортирани по въздух, ще се реагира незабавно", казаха вчера лекарите.

Снимка: Рени Христова

При инцидента между лека кола и камион загина мъж на 48 години от Силистра, а синовете му - на 15 и 21 години, пострадаха тежко. Майката на децата бе ранена по-леко.

Първоначалната версия за причината за катастрофата, станала в 20:15 ч. в неделя, е навлизане в лентата за насрещно движение на десен завой от страна на водача на автомобила.

Той се е блъснал в товарен камион с прикачено ремарке с румънска регистрация, шофиран от румънски гражданин на 52 години.

