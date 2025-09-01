Инспекция на международния път Е-79, където двама души загинаха при две различни катастрофи. Инцидентите станаха на територията на областите Враца и Монтана. При единия от тях пострада тежко семейство с две деца.

Инспекцията бе извършена от екип на Европейския център за транспортни политики в отсечка с дължина около километър – място, наричано от шофьорите "отсечка на смъртта".

Основната проверка беше за коефициента на сцепление на настилката, който се оказа с по-лоши стойности. Това бе доказано с помощта на уред, който измерва именно макротекстурата на асфалтовото покритие.

Проверката продължи около 40 минути, през които пътят бе затворен за движение и в двете посоки.

Вечерта на последния ден на август колата, в която към Видин пътува четиричленно семейство, се удря челно в камион в насрещната лента. Пътят е Е-79, районът е село Смоляновци.

Мъжът, който управлява леката кола, издъхва в болницата в Монтана. Жената е в отделението по хирургия, а децата ѝ – на 15 и 21 години, са в реанимация с опасност за живота.

Само за няколко минути в района на катастрофата ставаме свидетели на няколко опасни изпреварвания на камиони, при непрекъсната осева линия.

Експерт от Европейския център за транспортни политики посочва като проблем пътните знаци с изтекла годност, пропаданията на настилката и в резултат задържането на вода в тях, а и състоянието на целостта ѝ.

Инспекцията на участъка потвърждава думите му.

„По отношение на асфалтовото покритие, за съжаление, не издържа теста, който е за сцепление против хлъзгане. Това означава, че в участъка имаме по-ниски стойности на съпротивление на хлъзгане. Целият участък е в такова състояние. Там, където има кръпки и по-стар асфалт, е доста повтарящ се проблем за Северозападна България“, обясни Диана Русинова.

В близко до опасния участък село живее Крум, който всяка седмица минава през него на път към съседни държави. Според него първото най-спешно решение за намаляване на травматизма по трасето са камери за скорост.

В отговор на въпроси на bTV от Пътната агенция отговориха, че по международното трасе са предвидени локални ремонтни дейности, а след приключване на ремонтните дейности в края на октомври – и полагане на маркировка.

