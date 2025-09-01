4-членно семейство пострада тежко при катастрофа на международния път Е-79 в района на монтанското село Смоляновци. Произшествието настъпва около 20 ч. в неделя между лек автомобил и камион, в условията на остър завой и на мокра пътна настилка.

Сблъсъкът между двете превозни средства е челен. Пострадали са всичките четирима, пътували в леката кола. Според предварителната информация, те са семейство: мъж, жена и синовете им – на 15 г. и на 21 г.

Транспортирани са към болницата в Монтана с различни травми. По данни на МВР, след полунощ един от пострадалите е загинал, но не се уточнява кой.

Шофьорът на камиона е румънски гражданин, той е без наранявания. До преместването на превозните средства и разчистването на платното, пътят остана затворен и в двете посоки, като опашките от камиони бяха километрични.

Докато екипът ни беше на мястото на инцидента, едва не беше отнесен от два изпреварващи се с превишена скорост тира. 

Симеон Искренов от Европейския център за транспортни политики каза: „Проблемите в този пътен участък са няколко. В него то началото на годината са настъпили 6 ПТП-та без ранени и 1 ПТП с ранени. Може да видите пътната маркировка – тя липсва или се вижда само през деня. Пътни знаци  в района са с изтекла годност преди 9 години“.

По думите му на кръстовището за село Винище има много пропадания на асфалта, които задържат вода при дъжд и създават условия за аквапланинг. На 31 август, при друга катастрофа на международния път Е-79, има и още една тежка катастрофа с жертва. 

