Тестваха системата BG-ALERT. От 11:00 до 11:30 часа ще бъдат проверяват Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.
Чрез сирените на НСРПО се излъчва „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревогата“ на територията на градовете:
София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, в общини в областите Видин, Перник и Ямбол, в населените места в 30 км зона около АЕЦ „Козлодуй“.
Системата BG-ALERT разпространи съобщение на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език.
Съобщенията подлежат на управление от настройките на мобилните устройства, припомнят от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
