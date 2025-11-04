Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), в който влизат представители на синдикатите, работодателите и правителството, ще обсъди проектобюджета за 2026 г. в сряда – 5 ноември, съобщиха от правителствената пресслужба.

Проектът на държавния бюджет за 2026 г. беше публикуван официално вчера от Министерството на финансите. Надзорните съвети на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Националния осигурителен институт (НОИ) вече обсъдиха предложението то МФ финансови рамки за парите и за здраве и за Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Това ще е първият бюджет в евро за България, която ще смени валутата си от 1 януари 2026 г.

Проектът за държавен бюджет

Средногодишната инфлация за 2026 г. се очаква да бъде близка до тази през 2025 г., като ще достигне 3,5%. Нарастването на потребителските цени в края на годината ще се забави до 3,3%, в съответствие с очакваното по-слабо нарастване на доходите от труд и съответно забавяне на растежа на потреблението.

Въз основа на допусканията през периода 2026-2028 г. се предвижда държавният дълг да достигне съответно до 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г., 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП) през 2027 г. и 49,0 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г.

Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП), изразен като дял от БВП, за всяка година от прогнозния период 2026-2028 г. е дефицит от 3,0% от БВП, посочват от Министерството на финансите.

Проектът на бюджет на НЗОК

Не е предвидено увеличаване на здравната вноска – тя остава 8%. Финансовата рамка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. е над 5,5 млрд. евро, което е с 14% повече от парите за тази година.

260 млн. евро са отделени за гарантиране на поне 1860 евро заплата за лекарите без специалност, а за медицинските сестри, акушерките и рехабилитаторите – по 1550 евро.

И следващата година почти половината от парите на НЗОК ще отидат за болниците. Другото голямо перо е за лекарства, медицински изделия и диетични храни.

Проектът за бюджет на ДОО

В проектобюджета на общественото осигуряване е предвидено минималната работна заплата да стане стане 620 евро, или 1213 лв.

Увеличение с близо 15% ще има за майчинството през втората година – то ще е 460 евро на месец, или 900 лв.

Ще бъде предложено и майките, които се върнат на работа през втората година да получават и 75% от обезщетението (сега взимат 50%).

Пенсионната вноска ще бъде увеличена с 2 процентни пункта – 21,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и 16,8% за хората, родени след 31 декември 1959 г. Максималният осигурителен доход ще скочи от 4130 лева на 4600 лева (2352 евро).

Актуализацията на пенсиите – от 1 юли, ще е с около 8%. Максималната пенсия са замразява на 3400 лв. (1739 евро).

Няма да бъде увеличен и минималният дневен размер на обезщетението за безработица – 18 лв. (9,21 евро), както и максималният дневен размер – 107,14 лв. (54,78 евро).

След като бъде обсъден от НСТС (процедурата е само съгласувателна), проектобюджетът ще да бъде гласуван от правителството и внесен в Народното събрание.

