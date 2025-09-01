До три години България може да бъде лидер в производството на боеприпаси в Европа.

Такава надежда изразиха председателят на Европейската комисия и властта у нас.

По време на посещението си във Вазовските машиностроителни заводи Урсула фон дер Лайен каза, че именно там ще бъде готвената инвестиция на немския оръжеен гигант „Райнметал“.

Снимка: bTV

Там ще се произвеждат 155-милиметрови снаряди и барут. След построяването на завода ще бъдат открити нови 1000 работни места.

Инвестицията у нас ще бъде в размер на около 1 милиарда евро, като България ще трябва да осигури 500 млн. евро. Проектът трябва да е реализиран до 3 години.

Снимка: bTV



Фон дер Лайен изрази скептицизъм относно прекратяването на войната в Украйна и благодари на България, че от началото на войната „една трета от оръжието на фронта в Украйна е произведено у нас“.

Според председателя на Европейската комисия войната в Украйна е създала пълномащабна военна икономика в Русия.



„Ясно е, че Путин няма да се спре там и ще продължава да произвежда в голям мащаб“, заяви тя.

Затова смята, че трябва да се обърне повече внимание на отбранителните способности на Европа.

„Трябва активно да се задвижим и на ниво Европейски съвет. Заедно създадохме инструмента SAVE – мерки за сигурността в Европа, 150 милиарда евро за съвместни обществени поръчки“, каза председателят на ЕК.

Снимка: bTV



Именно от там ще дойдат и 500 млн. евро, нужни за българската част от предстоящата сделка с немския оръжеен гигант „Райнметал“, която ще построи два завода - един за барут и един за 155-милиметрови снаряди.



„Концепцията е за създаване на Joint venture между ВМЗ с 49% дял и „Райнметал“ 51%. (...) Общата инвестиция в заводите се очаква да бъде над 1 млрд. евро, посочват от Министерството на икономиката.

Двете производства трябва да бъдат изградени на територията на Вазовските машиностроителни заводи.



„Именно такъв проект искаме да видим. До 1000 нови работни места ще бъдат открити тук в Сопот“, каза Фон дер Лайен.



Снимка: bTV

А обучението на кадрите ще става в Германия.„Споразумението, което ще бъде сключено, предвижда и обучение на български инженерно-технически персонал от „Райнметал“, добавят от Министерството на отбраната.За година двете производства имат капацитет от 150 000 единици от натовските 155-милиметрови боеприпаси и производство на най-съвременния барут.

Снимка: bTV

Но преди това от министерството на икономиката очакват до два месеца да приключат преговорите с „Райнметал“ и до три години да бъдете готови поточните линии.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK