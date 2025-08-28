dalivali.bg
От Берлин: „Райнметал“ инвестира в България. Два завода за боеприпаси и барут до година и половина

Румен Радев обсъди с германския си колега задълбочаване на сътрудничеството между България и Германия в отбранителния сектор

Гергана Венкова Гергана Венкова

Публикувано в  12:08 ч. 28.08.2025 г.

Задълбочаване на сътрудничеството между България и Германия в отбранителния сектор. Това беше една от темите, които президентът Румен Радев обсъди с германския си колега - президента Франк-Валтер Щайнмайер.

Разговорът между двамата идва ден след срещата на държавния ни глава с изпълнителния директор на „Райнметал“ Армин Папергер, на която стана ясно, че германският концерн е готов за договор с два завода за боеприпаси и барут в България.

Преди малко приключи срещата между президентите на Германия и България в двореца „Белвю“ в Берлин.

Вчера Радев беше официален гост на откриването на нов завод на „Райнметал“ в Долна Саксония. По време на него стана ясно, че немския отбранителен концерн е готов да подпише до три седмици договор с България за изграждането на два завода - за артилерийски боеприпси и барут.

Нов завод на

Армин Папергер обясни, че до 2035 цялото производство на Барут може да се прави в България, инвестицията е дялова за един милиард евро.

Властта увери, че са в готовност до година и половина това да се реализира.

Мъж в скафандър изля кофи с фекалии по директорка в общината в Димитровград (ВИДЕО)

Бой в центъра на София заради поставена скоба на автомобил (ВИДЕО)

20-годишен младеж и момиче на 17 г. загинаха в катастрофа край Котел (ВИДЕО)

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Преди 2 г. в инцидент на същото място със същата кола жена губи бебето си

Искат постоянен арест за 19-годишния шофьор, управлявал след наркотици, който блъсна двама мъже с АТВ в София

