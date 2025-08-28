Германският печат коментира тази сутрин откриването на високотехнологичен отбранителен завод в Унтерюлс, Германия, както и плановете на концерна "Райнметал" (Rheinmetall) да отвори две фабрики в България.

Вестник "Ханделсблат" пише, че Унтерлюс всъщност е "едно обикновено германско село с 3000 жители, много фамилни къщи, хубава природа и като цяло е доста скучно".

Вчера обаче в малкото населено място в провинция Долна Саксония се стекоха стотици журналисти от цял свят заедно с високопоставени политици, придружени от десетки бодигардове и полицаи, отбелязва вестникът, цитиран от БТА.

"Отговорността за този спектакъл е на "Райнметал", уточнява изданието. То добавя, че вчера най-големият германски отбранителен концерн е открил нов завод за артилерия в Унтерлюс, който е сред най-големите в Европа.

"Ханделсблат" изтъква, че сред гостите са били генералният секретар на НАТО Марк Рюте, придружен от германския министър на отбраната Борис Писториус, финансовия министър Ларс Клингбайл, българския президент Румен Радев, румънския премиер Илие Боложан, както и официални представители от Литва и Латвия.

Германският вестник пише още, че наскоро "Бойко Борисов, лидер на българската управляваща партия ГЕРБ, е обявил в публикация във Фейсбук, че се е срещнал с дирекора на "Райнметал" Армин Папергер в Дюселдорф, за да обсъдят плановете за отваряне на заводи и в България.

Изданието допълва, че политиците са били разведени из новата фабрика от изпълнителния директор Папергер. "Ханделсблат" пише още, че се очаква там да се произвеждат около 350 000 артилерийски снаряда с калибър 155 милиметра годишно, а единичната цена започва от 4000 евро.

Вестник "Франкфуртер алгемайне цайтунг" (ФАЦ) коментира, че "Райнметал" се възползва от "превъоръжаването след началото на войната в Украйна в несъразмерно голяма степен, благодарение на силната си позиция в производството на боеприпаси". Изданието припомня, че компанията е придобила испанския производител "Експал системс" (Expal Systems), като по този начин значително е разширила капацитета си.

ФАЦ добавя, че в много страни партньори на НАТО се изграждат нови съоръжения и че "Райнметал" иска да открие завод както в България, така и в Румъния.

"Не е случайно, че Радев и Боложан бяха в списъка с гостите на вчерашното отваряне", подчертава вестникът.

ФАЦ допълва, че представителите на Литва и Латвия, чиито страни граничат с Русия, са особено заинтересовани от това да изградят търговски връзки с най-голямата германска отбранителна компания.

Германският вестник "Цайт" пише, че с новооткрития си завод "Райнметал" цели да се позиционира като най-големия западен производител на артилерийски боеприпаси.

Според изданието по този начин концернът отговаря на "нарастващата нужда от боеприпаси на Бундесвера, на други западни армии, както и на украинските сили". Според изпълнителния директор Папергер при пълен капацитет новата фабрика би била най-голямата в Европа. В нея компанията е инвестирала около 500 милиона евро и предстои да бъдат открити около 500 работни места.

"Цайт" цитира Папергер, който заяви, че с подобна скорост "Райнметал" може да отвори заводи и в други страни от НАТО, като за Литва и Великобритания вече има конкретни проекти.

Изданието коментира, че под натиска на САЩ страните от НАТО са се ангажирали да инвестират значително повече средства в отбранителнителните си способности, като част от това е новата цел на алианса членовете му да отделят по 3,5% от брутния вътрешен продукт за военни разходи.

