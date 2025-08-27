dalivali.bg
Светът

Румен Радев на визита в Германия, присъства на откриването на завод на „Райнметал“

Заводът в Долна Саксония планира да произведе 25 000 155-милиметрови артилерийски снаряди само тази година

Гергана Венкова

Публикувано в  17:26 ч. 27.08.2025 г.

Президентът Румен Радев е в Долна Саксония, където присъства на откриването на високотехнологичен завод - част от най-големия отбранителен концерн в Европа „Райнметал“.
Радев е там по покана на изпълнителния директор на концерна Армин Папергер.

Снимка: bTV

Заводът в Долна Саксония планира да произведе 25 000 155-милиметрови артилерийски снаряди само тази година, посочват медиите в Германия. Планът през 2027 г. е те да бъдат над 350 000. Търсенето на този тип боеприпаси се увеличи значително с избухването на войната в Украйна.

Лентата беше отрязана тържествено, а специални за церемонията бяха федералните министри на  отбраната и на финансите, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Освен българският президент, там беше и румънският премиер Илие Боложан.

Снимка: bTV

Заводът е впечатляващ по своите размери. Предстои да се разбере дали така ще изглеждат и планираните за изграждане структури в България.

Само преди два дни на среща между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и изпълнителния директор на „Райнметал“ Армин Папергер стана ясно, че у нас ще бъдат изграждани два завода – един за артилерийски снаряди и един за барут, като има идея и за трети.

