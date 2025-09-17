Върховният касационен съд (ВКС) определи Районния съд във Варна да разгледа четири дела, свързани с акцията срещу 31-годишния Николай Маджаров – син на прокурора от Апелативна прокуратура–Бургас Валентина Маджарова.

Делата са образувани по искания на прокуратурата за одобряване на протоколи за оглед на местопроизшествие, както и за претърсване и изземване от имоти на Маджаров и негови близки.

Решението идва след като всички съдии от Районния съд в Средец си направиха отвод.

Мярката за неотклонение на Николай Маджаров също ще бъде гледана във Варненския районен съд.

Той бе задържан след операция на отдела за борба с организираната престъпност в Бургас, при която в село Драка край Средец бяха открити около 50 килограма марихуана.

72-часовият му арест изтича в четвъртък, докогато съдът трябва да реши дали да го остави в ареста или да определи по-лека мярка.

Валентина Маджарова е дългогодишен магистрат – работила е като прокурор в Бургас и ръководител на вече закритата Специализирана прокуратура. След закриването ѝ тя стана заместник-апелативен прокурор в Бургас, но по предложение на Борислав Сарафов преди две години бе освободена от ръководния пост и остана редови прокурор.

