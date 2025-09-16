Районна прокуратура – Варна ръководи разследване за отглеждане на растения от рода на конопа и държане на марихуана без надлежно разрешително, за срок до 72 часа е задържан 31-годишен мъж от Бургас

Под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Варна се води разследване за отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на закона и за държане без надлежно разрешително на високорисково наркотично вещество – марихуана.

Снимка: ГДБОП

На 15 септември 2025 г. след проведена специализирана операция на ГДБОП-Бургас е задържан 31-годишния Н.М. В хода на операцията е установено, че в имот, намиращ се в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия, се отглеждат множество растения от рода на конопа. При извършените претърсвания е намерено и иззето суха тревиста маса.

На 16 септември Н.М. е привлечен в качеството му на обвиняем за две престъпления - по чл. 354в, ал. 1 от НК и по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия разследването прокурор, за да бъде обезпечено присъствието му при определяне на мярка за неотклонение. Прокуратурата ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Снимка: ГДБОП

Разследването по досъдебното производство е в начален етап. До момента са извършени множество процесуално-следствени действия – оглед, претърсвания, изземвания, разпити. Предстои извършване на още действия по разследването, в това число и назначаване на ботаническа и физико-химическа експертизи за прецизиране на обвиненията.

Снимка: ГДБОП

Снимка: ГДБОП

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK