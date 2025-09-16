Очаква се прокуратурата във Варна да удължи до 72 часа мярката за задържането на сина на прокурора от Апелативната прокуратура в Бургас.
Младежът беше арестуван след акция на отдела за борба с организираната престъпност в Бургас.
Той е бил следен продължително време от антимафиотите.
По разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването е прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.
Предстои Районната прокуратура във Варна да поиска постоянен арест за задържания прокурорския син.
