Очаква се прокуратурата във Варна да удължи до 72 часа мярката за задържането на сина на прокурора от Апелативната прокуратура в Бургас.

Младежът беше арестуван след акция на отдела за борба с организираната престъпност в Бургас.

Той е бил следен продължително време от антимафиотите.

По разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването е прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.

Предстои Районната прокуратура във Варна да поиска постоянен арест за задържания прокурорския син.

