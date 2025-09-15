Синът на бившата шефка на спецпрокуратурата е задържан с голямо количество марихуана

Синът на бившата шефка на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова е задържан заради притежание на близо 50 кг марихуана. Към момента Маджарова е прокурор в Бургас.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство ще бъде възложено на Районната прокуратура във Варна.

Очаква се след като делото бъде възложено на наблюдаващ прокурор да бъде издадено постановление за задържане за срок до 72 часа и Районната прокуратура да поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

"Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления", посочват от прокуратурата.